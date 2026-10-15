Parque Warner y Parque de Atracciones de Madrid se transforman para el Halloween más terrorífico

Parque Warner Madrid y Parque de Atracciones de Madrid ya viven la temporada más terrorífica del año. Ambos parques han transformado por completo sus instalaciones para ofrecer una propuesta de ocio inigualable que combina el terror más extremo para los valientes con el mejor entretenimiento para toda la familia.

La temporada de Halloween en Parque Warner ha llegado cargada de emociones fuertes y, sobre todo, de novedades para todos los públicos. La propuesta se divide en una programación diurna enfocada en familias y en otra nocturna para los amantes del terror extremo.

Para los más pequeños, una de las grandes novedades de este año es el estreno de ACME Experience, una experiencia inmersiva infantil donde se convertirán en pequeños inventores con la misión de recuperar la receta secreta de los caramelos de calabaza tras el caótico paso del Coyote.

La oferta familiar se completa con los espectáculos favoritos del público, como el Looney Tunes Dance Festival Halloween Edition, la animación de calle en Cartoon Village y el show musical El Día de los Muertos, en la zona de Old West Territory.

Como broche de oro a una jornada inolvidable, el parque se llenará de color con los grandes desfiles Superstars of Halloween Parade y Trick or Treat Party Parade, repletos de personajes tematizados y espectaculares carrozas.

Halloween Scary Nights

Para los amantes del terror, esta temporada promete ser la más extrema hasta la fecha. El verdadero miedo llega con las Halloween Scary Nights (en próximas fechas de 16, 23 y 31 de octubre), unos eventos de aforo reducido donde el parque abrirá en horario nocturno hasta las 3.00 horas de la madrugada (y hasta las 5.00 en la noche del 31 de octubre).

Esta experiencia de terror incluye 8 pasajes, 6 scare zones, shows nocturnos y la apertura de las atracciones más intensas del parque. Como pistoletazo de salida, la noche comienza en la plaza de Gotham con el show Welcome to the Scary Nights y el set en directo de DJ.

En el área de DC Superhéroes World se encuentra la atracción Dionesium Escape Scare Zone, una nueva scare zone donde los visitantes tendrán que sobrevivir al caos de un Gotham contaminado por Dionesio y descubrir si pueden escapar de Robinson Park.

Esta scare zone también estará disponible los días de apertura de parque hasta las 00:00 horas. Junto a esta nueva zona de terror, también se podrá disfrutar de la inmersiva y fantasmal La Eterna Noche, una inquietante procesión de devotos y rituales donde la oscuridad lo domina todo, y de una experiencia extrema nueva, Slasher Royale: Survive the Nightmare en el Teatro Chino, donde equipos de 10 personas formarán parte de su propia película de supervivencia. Esta atracción es exclusiva y de pago adicional.

A todo ello se suman las scares zones del parque estrenadas el pasado año: Cronohorror (la más grande del recinto con más de 50 personajes), The Evil Party, Eternal Winterland, Old West Invasion y Ghost Town Scare Zone.

Además, el parque continuará acogiendo por segundo año La Maldición de Drácula, un espectacular musical inspirado en el legendario personaje de Bram Stoker, que transportará a los visitantes al corazón de Transilvania.

Asimismo, los más valientes podrán adentrarse en los míticos pasajes del terror, que han sido renovados. Los visitantes podrán probar The Hunt Club, una sociedad secreta que celebra uno de sus encuentros más esperados y en el que no es casualidad que seas admitido. La oferta se completa con el resto de pasajes: Expedientes Warren, Crime Alley: Night of Chao, La Monja, IT Experience, La Maldición de Río Bravo, La Llorona y Arkham.

Parque de Atracciones de Madrid

Por su parte, Parque de Atracciones de Madrid eleva este año su propuesta con una oferta renovada para todos los públicos. Aquí se incluye el estreno de Lacrimosa-La maldición del teatro. El Gran Teatro Auditorio acogerá este fabuloso musical de estética clásica y gótica, recomendado para mayores de 10 años, que narra la trágica leyenda de Odette, un espíritu atrapado en las sombras del escenario. Con una duración de 30 minutos y un gran despliegue coral de hasta 14 artistas simultáneos, el show promete atrapar al público combinando suspense, grandes voces y una cuidada puesta en escena.

Junto a las novedades, Parque de Atracciones de Madrid mantiene su potente catálogo de experiencias de terror para adultos, con propuestas como la renovada atracción El Viejo Caserón, la maldición egipcia de El Templo de Shanarkai o la guarida vampírica de Nosferatu. A ellas se suma la scare zone Área 51, una de las grandes apuestas de terror en las calles del parque, que invita a adentrarse en una de las zonas más misteriosas y perturbadoras de nuestra época.

En este escenario, los clásicos del terror de los años 80 cobran vida en una inquietante combinación de terror y ciencia ficción, convirtiendo la zona de cuarentena en un auténtico territorio de pesadilla. Para los amantes de la acción zombie, el recinto incluye la intensa The Walking Dead Experience (con pago adicional) y el espectáculo Salida Zombie, que llevará el terror directamente a las calles del parque.

Nickelodeon Land

Los más pequeños también tendrán su propia celebración de Halloween en Parque de Atracciones de Madrid, con propuestas pensadas especialmente para disfrutar en familia. Entre las novedades destaca Un laboratorio muy loco, una nueva experiencia ubicada en la Avenida de las Cascadas en la que las familias deberán ayudar a unos divertidos y despistados científicos a controlar un experimento fallido entre pociones burbujeantes y criaturas extravagantes.

A esta aventura se suman El Castillo Misterioso, una escuela muy especial donde brujas, fantasmas, esqueletos y hasta el mismísimo Conde Drácula enseñarán a los monstruos a dar sustos, y La Pirámide Maldita, un recorrido repleto de trampas, enigmas, momias, dioses oscuros y criaturas ancestrales en el que los visitantes tendrán que descubrir la palabra secreta para poder escapar.

La diversión continuará en Nickelodeon Land, donde personajes icónicos como Bob Esponja, Patricio, Dora la Exploradora y la Patrulla Canina saldrán a las calles con sus mejores disfraces para protagonizar exclusivos encuentros fotográficos (Meet & Greet). La celebración se completará con la Nickelodeon Halloween Party, un animado espectáculo interactivo lleno de música, bailes y diversión para toda la familia.