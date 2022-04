Un grupo de alumnos de ultraizquierda han bloqueado este viernes el acceso a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) al secretario general de Vox, Javier Ortega Smith. Se han escuchado gritos como “¡fascista, estás en nuestra lista!”, «¡fuera, fuera!» o, entre otros, «¡no pasarán!», a lo que se ha respondido como el cántico «¡ya hemos pasado!».

La decana de la Facultad de Ciencias Políticas, María Esther del Campo ha prohibido el acto titulado Por la reconquista cultural asegurando que la reserva de la sala la había cursado un profesor sin decir que iba a acudir Ortega Smith. Recientemente, también vetó un acto, también en el campus de Somosaguas, de Leopoldo López que se realizó meses después. Sin embargo, Pablo Iglesias, antiguo profesor del centro, tuvo todas las facilidades para impartir una charla. No obstante, recibió un sonoro escrache por parte de grupos de alumnos comunistas.

Este viernes los estudiantes, ataviados con banderas antifascistas, pancartas arco iris e incluso una vagina de cartón de grandes dimensiones, se han colocado frente a la puerta de las instalaciones públicas para cerrar el paso. En frente se ha colocado la Plataforma 711 que invitaba a Ortega Smith a la Complutense. Ante la imposibilidad de entrar al salón de actos, el dirigente de Vox ha pronunciado unas breves palabras con un megáfono. Junto a sus seguidores ha escuchado el himno de España y ha lanzado vivas a la Policía Nacional. Precisamente este cuerpo de seguridad se ha desplegado con más de una decena de furgones para evitar altercados. No obstante, Ortega Smith se ha retirado tras una escasa media hora y no se han registrado enfrentamientos violentos.

Ortega Smith ha lamentado no poder realizar el acto en la sala noble de la facultad. No obstante, ha apuntado: «No importa. A los de Vox nos encanta la calle. Estamos acostumbrados. Siempre estamos con los agricultores, los ganaderos, los transportistas, con los españoles arruinados por el tarifazo eléctrico o los impuestos de Pedro Sánchez».

«A mi derecha y a mi izquierda tengo dos represaliados por la dictadura de la decana de esta facultad. El profesor Rubén y estudiante Jesús. Están hartos y cansados de no poder entrar en la Universidad en libertad. No pueden respirar en libertad. Respirar lo digo de manera irónica porque hay un pestazo a porro tremendo», ha esgrimido.

Además, ha denunciado la existencia en las paredes de «carteles proetarras». «Es increíble. He visto fotos. Carteles de apología al terrorismo, despreciando a las víctimas, insultando a la Policía, destrozando España y alentando a los separatistas. Esto no es una universidad. Es una especie de sede de ERC, de Podemos o de Bildu», ha afeado.

«Nuestro objetivo es que los periodistas tengan a bien contarle a los españoles que en esta universidad no hay libertad. No se puede convocar una conferencia, hablar en libertad. Te encuentras a unos bandarras que te cierran el paso. Hemos visto a la decana escondida en su despacho. Cree que vienen las hordas fascistas, pero no sabe que las hordas comunistas las tiene en sus filas», ha lanzado.

Entrada a la Complutense este viernes. (Foto: OKDIARIO)

Ortega Smith ha proseguido: «Nuestro mensaje es claro. España se merece una universidad donde haya democracia, libertad y respeto por ideas, aunque no te gusten. Volveremos a convocar las veces que haga falta».

A preguntas de OKDIARIO, ha señalado que Juan Carlos Monedero, profesor de este centro, debería «ponerse a trabajar y saber que el comunismo siempre ha fracasado».

Además, Ortega Smith promete acciones judiciales ante los actos de este viernes. «¿Qué pasa? No van a dejar entrar a Santiago Abascal cuando sea presidente. Eso no puede ser y vamos a cambiarlo. Vox ya casi es primera fuerza en las encuestas», ha concluido.