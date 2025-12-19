Éstas son las mejores iglesias para celebrar la Misa del gallo en Madrid este 2025

La Nochebuena está a la vuelta de la esquina y aunque todos pensemos en las reuniones familiares en torno a la mesa de la noche del 24 de diciembre, lo cierto es que no podemos olvidar del evento tan especial que se celebra y que conmemora el nacimiento de Jesús. La misa del gallo es la misa que todos los años se celebra alrededor de la medianoche en las iglesias y parroquias y en Madrid, podemos asistir a la que se celebra en la Catedral de la Almudena pero no sólo, tenemos un buen número de templos a los que asistir y que a continuación, te enumeramos.

La Misa del Gallo es sin duda, importante para aquellos que celebran la Navidad de la forma más tradicional, y aunque se celebre como decimos a la medianoche, son muchas las personas que acuden a iglesias y parroquias para poder ser testigo en directo de la eucaristía celebrada en torno al nacimiento de Jesús. Sin embargo, no todas iglesias de Madrid celebran la misa del gallo de la misma manera ni a la misma hora. Algunas adelantan la celebración aunque sea unos pocos minutos, otras la mantienen estrictamente a medianoche y hay templos donde el acceso se controla con mucha antelación debido a la gran afluencia de fieles. Elegir bien es importante, de modo que te explicamos el porqué de esta misa y las principales iglesias de Madrid en las que se celebra.

Qué es la Misa del Gallo y por qué se celebra en Nochebuena

La Misa del Gallo es la eucaristía con la que la Iglesia católica conmemora el nacimiento de Jesús en la noche del 24 al 25 de diciembre. Tradicionalmente se celebra a medianoche o pocos minutos antes, y su nombre procede de una antigua tradición que sitúa el canto del gallo como símbolo del anuncio del nacimiento.

A pesar de que la tradición marca las 00:00 para la celebración de esta misa. algunas iglesias celebran también misas vespertinas por la tarde o a primera hora de la noche, pensadas especialmente para familias con niños o personas mayores. Veamos a continuación, las iglesias de Madrid donde poder asistir a la Misa del Gallo.

Catedral de Santa María la Real de la Almudena

La Misa del Gallo de la catedral de la Almudena es, cada año, la principal celebración navideña de Madrid. El templo, situado en la calle Bailén, 10, frente al Palacio Real, acogerá el próximo 24 de diciembre una eucaristía que reúne a fieles de toda la diócesis y marca el inicio litúrgico de la Navidad en la capital.

La celebración estará presidida por el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, y comenzará a las 23:55 horas, unos minutos antes de la medianoche. Al finalizar la misa, se procederá a la bendición del belén instalado en el atrio de la catedral, una tradición muy seguida por quienes no han podido acceder al interior por cuestiones de aforo.

La entrada es libre hasta completar capacidad, pero la experiencia de otros años aconseja llegar con bastante antelación, ya que el acceso suele cerrarse cuando se llena la nave principal. Y para los que no puedan asistir de forma presencial, la Archidiócesis de Madrid retransmitirá la Misa del Gallo en directo a través de su canal oficial de YouTube.

Basílica de San Miguel

La Basílica de San Miguel es también de las iglesias más demandadas para asistir a la Misa del Gallo ya que está en el centro de Madrid. El templo se encuentra en la calle de San Justo, 4, en pleno casco histórico, a escasos minutos caminando de la Puerta del Sol y de la propia Plaza Mayor.

En 2025, la Misa del Gallo se celebrará a las 23:00 horas, un horario algo más temprano que el habitual en otros templos. La celebración estará presidida por Monseñor Piero Pioppo, Nuncio de Su Santidad en España, lo que refuerza el carácter solemne de esta eucaristía de Nochebuena. Por el tamaño del templo, el aforo suele completarse con rapidez, por lo que es recomendable llegar con antelación si se quiere acceder al interior sin prisas.

Basílica de Nuestra Señora de Atocha

La Basílica de Nuestra Señora de Atocha, situada en la calle Julián Gayarre, 1, es otra de las opciones más tradicionales para celebrar la Misa del Gallo en Madrid. Para la Nochebuena del 24 de diciembre, el templo ofrece una misa vespertina a las 20:00 horas y la Misa del Gallo a medianoche, a las 24:00 horas, pensada para quienes desean vivir la celebración más solemne de la Navidad.

Iglesia de San Vicente Ferrer

La parroquia de San Vicente Ferrer, ubicada en la calle Ibiza, 43 bis, celebra la Misa del Gallo el martes 24 de diciembre a las 24:00 horas. Ese día, la parroquia ha anunciado que no habrá misa de tarde, concentrando la celebración principal en la eucaristía de medianoche.

Se trata de una iglesia muy ligada a la vida del barrio, con una celebración cercana y participativa. La Misa del Gallo suele reunir a familias y vecinos habituales, por lo que conviene llegar con algo de antelación para encontrar sitio en el interior.

Parroquia San Jerónimo el Real

La parroquia de San Jerónimo el Real, conocida popularmente como Los Jerónimos, celebrará la Misa del Gallo a las 24:00 horas del miércoles 24 de diciembre. El templo se encuentra en la calle Moreto, 4, junto al Parque del Retiro y muy cerca del Museo del Prado, en una de las zonas más emblemáticas de Madrid.

Santa Teresa Benedicta de la Cruz

La iglesia de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, situada en la calle Senda del Infante, 22, en el barrio de Arroyo Fresno, celebrará la Misa del Gallo a las 24:00 horas del miércoles 24 de diciembre. Ese día se mantiene una misa a las 18:00 horas y se suprime la habitual de las 20:00.

Es una parroquia relativamente joven, muy vinculada al crecimiento del barrio, y su Misa del Gallo destaca por un ambiente sobrio y reflexivo, propio de las celebraciones de la Compañía de Jesús. Es una buena opción para quienes prefieren una celebración cuidada y menos masificada.