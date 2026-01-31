Los ediles madrileños del PP denuncian el «maltrato» del Gobierno y se unen para «echar al sanchismo»

Judith Piquet, presidenta de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), ha denunciado el «maltrato evidente» del Gobierno de Pedro Sánchez a los municipios madrileños, a los que ha instado a «alzar la voz» para combatir esa postura del Ejecutivo central. «No es momento de cobardes», ha señalado la también alcaldesa de Alcalá de Henares en la II Intermunicipal del PP de Madrid, celebrada este sábado en San Lorenzo de El Escorial.

La alcaldesa de Alcalá de Henares ha señalado la necesidad de «mantener» la «cohesión» en un momento que ha definido como «decisivo». Los alcaldes y concejales del PP de la Comunidad de Madrid, ha declarado Piquet, representan la esperanza «para echar al sanchismo de las instituciones», razón por la que son «el referente de la gente».

Por ello, la líder popular insiste en que los alcaldes del PP no deben limitarse a su gestión diaria, sino que deben «dar la cara» y no evitar hacerlo con el único fin de pasar «desapercibidos» para que no les critiquen. En este sentido, ha recordado que el PP de Madrid e Isabel Díaz Ayuso ha confiado en ellos.

Así, pide que los municipios trabajen «juntos, sin sectarismo y con sentido común» ante «la desfachatez, la soberbia, las mentiras y la corrupción». Para ello, ha recordado, hay que cooperar también cuando una administración les da «la espalda», y no sólo cuando «todo va bien».

A continuación, la alcaldesa de Alcalá de Henares ha apuntado cómo «en muchísimos de los ayuntamientos» están sufriendo «un maltrato evidente y más que constante por parte del Gobierno de España», con un «abandono» que tiene «consecuencias reales».

En relación a ello, Judith Piquet ha puesto ejemplos como el «deterioro» de la red ferroviaria que afecta directamente al funcionamiento de los Cercanías, cada vez con más incidencias por la «irresponsabilidad» del Gobierno de España.

De la misma manera, ha hecho alusión a la falta de efectivos o al «deterioro» de las infraestructuras de la Guardia Civil o de la Policía Nacional en los diferentes municipios madrileños. «O lo vemos también con esos intentos continuos de limitar nuestra autonomía fiscal, un principio constitucional que permite a nosotros, a los ayuntamientos y también a la Comunidad de Madrid, poder gestionar con responsabilidad», ha sentenciado.