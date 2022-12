La diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid Paloma García Villa ha denunciado ante el Defensor del Pueblo a la Dirección General de Igualdad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por mandar una carta al Ayuntamiento de Getafe solicitando que retiraran la publicidad de la ley del sólo sí es sí promulgada por el ministerio de Irene Montero y por la que decenas de agresores sexuales en España están viendo rebajadas sus penas.

García Villa, que hace escasos días saltó a la palestra por acusar a los diputados de PP y Vox durante la celebración del Pleno de la Asamblea de Madrid de «no saber follar», considera en el escrito remitido al Defensor del Pueblo que el Ejecutivo madrileño ha realizado una «actuación y uso inadecuado de las competencias y funciones de inspección respecto de los fondos del Pacto de Estado de Violencia de Género que canaliza hacia los Ayuntamientos de la Comunidad».

La teniente de alcalde y concejal de Feminismos y Agenda 2030 de Getafe, Alba Leo (Podemos), que ha acompañado a García Villa a interponer el citado recurso, compartió la misiva que le mandó la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid en la que le trasladaba que el Ejecutivo no considera «oportuno» que la ley de Montero sea el centro de la campaña con motivo del 25N «ya que, como usted bien conoce, ha generado una enorme controversia jurídica al rebajarse condenas a agresores sexuales en aplicación de la misma y, con ello, inseguridad jurídica para las víctimas, además de alarma social».

El Gobierno de @IdiazAyuso nos ha mandado una carta amenazando a Getafe por la campaña del 25N sobre la Ley Solo Sí es Sí No vamos a quitar ni un solo cartel. Defenderemos con uñas y dientes la mejor ley contra las violencias machistas que hemos tenido gracias a @IreneMontero pic.twitter.com/kXnoRENIJr — Alba Leo (@alba_leo) November 23, 2022

Precisamente, el improperio que soltó García Villa en el Hemiciclo se produjo también por la ley del sólo sí es sí que está beneficiando a agresores sexuales. Ocurrió en el último Pleno de la Cámara regional madrileña, durante un debate propuesto por Podemos para una proposición no de ley sobre violencia de género, violencia sexual, violencia vicaria o educación sexual. Pero el debate terminó girando en torno a la polémica ley impulsada por Montero.

El diputado de Vox Pablo Gutiérrez de Cabiedes arremetió contra la ley del sólo sí es sí durante su intervención, algo que no agradó a la parlamentaria de Podemos. «Ustedes lo que decían cuando se hablaba de esta ley es que los hombres iban a tener que firmar contratos para mantener relaciones sexuales», aseguró la diputada podemita desde su escaño.

Pero García Villa no se quedó ahí, puesto que acusó a los parlamentarios de Isabel Díaz Ayuso y de Rocío Monasterio en la Asamblea de Madrid de «no saber follar». «Ya le digo yo, que si para saber si una mujer le está dando consentimiento o no antes de tener una relación sexual, si usted tiene alguna duda sobre eso, le digo que las relaciones sexuales que está usted manteniendo no son sanas, no son buenas y que, más que nada, yo creo que ni siquiera saben follar», afirmó dirigiéndose a la bancada de PP y Vox.