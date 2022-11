La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha cargado este sábado contra la «progresía mediática» por criticar la ley del sólo sí es sí, cuya aplicación se está traduciendo en rebajas de penas y excarcelaciones para decenas de violadores y abusadores sexuales. Así se ha pronunciando en un acto organizado por sus propias compañeras del Ministerio en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde no han faltado duros ataques a la «justicia patriarcal» y también al PSOE de Pedro Sánchez, que ha llegado a ser acusado de estar «fomentando el odio hacia las personas trans».

Pese a que más de 30 agresores sexuales han visto ya reducida su pena en base a la nueva ley Montero, la ministra ha defendido en su intervención la «solidez» de la norma y ha arremetido contra quienes la critican no sólo sólo desde «la derecha y la extrema derecha», sino también desde la «progresía mediática», ha remarcado.

«Cada vez que se dice ‘tú no tomas decisiones, las toma por ti un macho alfa’, da igual que se diga desde la derecha o desde la progresía mediática, pues si se repite una y otra vez constituye una estrategia que hace que nadie valore tus propuestas políticas ni los avances en derechos feministas», ha señalado Irene Montero. En el acto ha estado presente el ex líder de Podemos y ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y se han gritado consignas del tipo: «Sí se puede», «Si tocan a una, nos tocan a todas; «Ley Trans ya» o «Se tiene que notar a la hora de votar».

Por su parte, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, también ha tomado la palabra y ha manifestado que «es justo decir que la cacería política que hemos viviendo en las últimas semanas contra Irene Montero y contra el Ministerio de Igualdad es probablemente la más salvaje que hemos vivido en los últimos años, desde luego la más salvaje desde que conformamos el Gobierno de coalición y seguramente desde que fundamos Podemos. Y eso hay que decirlo alto y claro», ha señalado.

«Cacerías»

«Hay que ponerle freno ya», ha proseguido Belarra, porque, según ha enfatizado, «si alguien ha contribuido a esa cacería política y mediática es sin duda la derecha judicial, la derecha política, la derecha mediática y también una parte muy importante de la progresía mediática en España, basta ya de cacerías contra las mujeres, basta ya de cacerías contra las feministas y basta ya de cacerías contra Irene Montero».

Además, la activista trans Mar Cambrollé ha hablado de «la alta violencia que estamos sufriendo las personas trans no sólo por parte de la ultraderecha, de la caverna, sino también por parte del progresío, por parte de mujeres con abuso y uso de poder en el Partido Socialista, mujeres con carné de izquierda, pero con moral del Opus Dei, mujeres que perversamente han resucitado el discurso de la momia del franquismo contra las personas trans, situándonos en un peligro social».