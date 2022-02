La líder de Más Madrid, Mónica García, ha denunciado ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada la comisión de presuntos delitos de «cohecho, tráfico de influencias, malversación, prevaricación, falsificación de documento privado y administración desleal» por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sin aportar más «pruebas» que unos SMS de un número desconocido que recibió hace cuatro meses y unos recortes de prensa.

Sin atribuirle directamente la supuesta comisión de ese puñado de delitos, pero en evidente referencia a Díaz Ayuso -«en nuestra humilde opinión, con los indicios aportados y las informaciones existentes, esta parte considera que pudieran haberse cometido las conductas recogidas en diferentes tipos recogidos en el Código Penal»-, la líder de Más Madrid acude a la Fiscalía basando su denuncia, en primer lugar, en unos mensajes de móvil que recibió el pasado 7 de noviembre de 2021 y los cuales decidió ignorar por su falta de veracidad.

Tal y como consta en la denuncia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, Mónica García reconoce que los mensajes, que recibió de un número desconocido que no supo identificar, no le parecieron lo suficientemente «veraces» como para ponerlos en conocimiento del Ministerio Fiscal.

Los mensajes, que transcribimos de forma literal -con faltas de ortografía incluidas- decían:

“Querida Monica, querido Iñigo. Os hago llegar un caso grave de corrupcion del hermano de Diaz Ayuso».

«Recurro a vosotros porque no se como denunciarlo a Anticorrupcion ni me puedp exponer personalmente”.

“En el peor momento de la pandemia, abril de 2020, la Comunidad de Madrid”.

“Adjudico un contrato de 1’5 millones para Epis y mascarillas de Ifema”.

“Lo hizo a la empresa Priviet sportive de Daniel Alcazar, amigo de los Ayuso”.

“Una empresa de calzado y confeccion que cambió su CNAE dias antes”.

“Y cuando ingreso los pagos de la CM hizo transfer por valor de 300.000€ a Tomas Diaz Ayuso”.

“El concepto de esas transfer es “intermediacion Comunidad dw Madrid”. “Pero si la intermediacion ya seria delictiva, pagar un 25% del importe de un contrato significa que Alcazar es un testaferro de Tomas Ayuso».

“Es un delito, sino son muchos y están intentando taparlo con facturas falsas, pero la transferencia no admite dudas”.

“En vuestra mano esta que no quede impune”.

La denuncia recoge que «dichas informaciones» fueron analizadas por el responsable jurídico de Más Madrid sin que «se observaran elementos suficientes para darles veracidad» y explican que ello se debía principalmente a dos motivos.

En primer lugar, mencionan el «origen anónimo» de la denuncia aunque, tal y como han confirmado a OKDIARIO fuentes del partido, los mensajes fueron mandados desde un número de teléfono que no estaba oculto por lo que podría parecer sencillo rastrear y averiguar a quién pertenece. Algo que, aseguran, intentaron sin éxito.

En segundo lugar, aluden a que las informaciones eran demasiado «laxas» como para ponerlo en conocimiento de la Fiscalía, aunque, agregan, se trasladó a los diputados de la formación en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones en la Asamblea de Madrid.

A continuación, Más Madrid señala que ya al tiempo que recibió esos mensajes, en noviembre del año pasado, había tenido acceso al polémico contrato, un documento que según han confirmado este viernes desde el Gobierno de Ayuso está colgado en el Portal de Transparencia desde junio de 2020.

Con todo, Mónica García reconoce que «no había indicios suficientes para involucrar a las personas citadas en una denuncia de carácter penal por una serie de mensajes anónimos y un contrato adjudicado, sin presencia de más referencias».

Tras esto, tanto Mónica García como el diputado de Más Madrid Javier Padilla pidieron, infructuosamente, las comparecencias en la Asamblea tanto del hermano de la presidenta como del propietario de la empresa adjudicataria del contrato.

Tras este relato de hechos, Más Madrid explica que sí considera ahora esos mismos hechos que en noviembre le parecieron poco veraces, con suficiente enjundia como para ponerlos en conocimiento del Ministerio Fiscal. ¿Por qué? Por dos artículos de prensa de los diarios Abc y El Mundo que aporta a la denuncia y el reconocimiento por parte de Ayuso de la existencia de relaciones entre la empresa y su hermano algo que, por otra parte, ya sabían.

«Entendemos que la coherencia entre lo aportado por los SMS, la noticia publicada en el diario Abc y el diario El Mundo y, lo comunicado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, es suficiente indicio de la existencia de las conductas aquí denunciadas», afirman.

Por todo ello, pide al Ministerio Fiscal, que «abra las diligencias correspondientes que conduzcan al esclarecimiento de los hechos puestos en su conocimiento, y ordene la práctica de las diligencias de investigación oportunas y adecuadas a la naturaleza de los posibles delitos».

Una naturaleza que califica de «gravedad» y subraya la «posible alarma social creada» para pedir la designación de un «fiscal especial para dirigir la investigación hasta su conclusión y, en su caso, ejercite las acciones penales oportunas contra todas aquellas personas que pudieran ser responsables de actividades delictivas».