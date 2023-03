David Pérez desenmascara el «silencio podemita» con los 400 árboles que el Gobierno quiere talar

El consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, ha dejado en evidencia a la izquierda por su «hipocresía» con «las talas de árboles». La portavoz de Podemos en la Cámara Regional, Carolina Alonso, ha acusado al Ayuntamiento de Madrid de «talar 80.000 árboles». Pérez le ha recordado los más de 400 árboles que el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere talar con motivo de la remodelación de la estación de Atocha y del intercambiador de Aluche.

«La hipocresía de la izquierda con las talas de árboles, que practican a mansalva pero luego critican. Silencio podemita ante los 400 árboles que quiere cortar su Gobierno entre Atocha y Aluche. Imposible mayor cinismo», ha recalcado el consejero del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Este jueves, Carolina Alonso le ha pedido a David Pérez, durante la Sesión de Control al Gobierno en la Asamblea de Madrid, que haga una «valoración del Gobierno de la Comunidad respecto a las obras de la Línea 11 de Metro de Madrid en la ciudad de Madrid». En su intervención, Alonso ha firmado que las obras del Metro de Madrid «conllevarán la tala de mil árboles en Madrid Río y parque de Comillas».

«Lo pidió Carmena»

En su respuesta, el consejero de Transportes ha recordado los más de 400 árboles que el Gobierno de Sánchez pretende talar entre Atoche y Aluche. «Como supuesta defensora del transporte público lo comparte, aunque a veces parece que esos compromisos son más de boquilla que de acción, ¿no? Porque ustedes cuando gobiernan jamás hacen nada. Ni por el transporte público, ni por la educación pública, ni por la sanidad pública, ni por nada público. Solo hablan y hablan, y hablan y hablan. No se ha atrevido a decir nada de estos 415 árboles que va a cortar el Ministerio de Transportes», ha señalado David Pérez.

«¿Por qué no me dice nada? ¿Va a organizar usted una manifestación? Ah, no, que es que esto los corta Podemos ¿Qué me dice también de los árboles que está cortando Ada Colau en Cataluña? De estos tampoco nos dice nada porque lo corta Podemos. ¿Le parece bien? ¿Qué le parece lo que está cortando en Valencia? 1700 árboles cortados también por los podemitas en Valencia. Esos es también porque los cortan los podemitas. O los 10.488 cortados también por, en este caso, por Carmena.No le vi a usted poner ni un tuit. Ya es una vergüenza decirle que ese cambio de ubicación que ha ocasionado esa situación de estos árboles lo pidió Carmena, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, la Asociación de Mujeres de Comillas y también el barrio», ha apostillado en su intervención.