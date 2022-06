El equipo de asesores de Más Madrid dedica sus horas a grabar vídeos cómicos. En las últimas horas, han publicado una ridícula grabación en la que aparecen una decena de estrechos colaboradores de Mónica García haciendo poses extrañas. En un momento dado aparecen adorando un cuadro de la «médico y madre».

Al ritmo de la célebre canción eurodance Better Off Alone del grupo neerlandés Alice DJ. El culto al líder que en la política en España se extiende transversalmente por todas las ideologías llega a un nuevo nivel con Mónica García. El vídeo, grabado en las oficinas de Más Madrid y difundido en redes sociales, se acompaña con el texto: «Somos conocidos como La Productora y somos amor. ¡Equipazo!».

Durante unos segundos aparecen trabajando con ordenadores portátiles y móviles, pero al instante la situación se descontrola. Los ayudantes de Mónica García se lanzan a hacer el tonto. Alaban un cuadro de la líder de la formación, se ponen bolsas, telas y otros objetos en la cara, se suben unos encima de otros o elevan en volandas a uno de los presentes como si fuera Jesucristo. El vídeo apenas dura unos segundos, pero al subirlo a la plataforma Instagram se repite en bucleo. Los comentarios y los ‘me gusta’ no se han hecho esperar para compartir risas. Varios diputados de Más Madrid han aplaudido la performance.

Este vídeo es una muestra más de que la izquierda en la Comunidad de Madrid (Más Madrid, PSOE y Podemos) se han abonado a los gags para tratar de llamar la atención ante una Isabel Díaz Ayuso que arrasó el 4M. En las últimas semanas, estas formaciones han lanzado campañas con abonos de transporte fakes, comics protagonizados por su portavoz, billetes falsos, canciones de Shakira, bolsas de basura, entre otras muchas ideas rocambolescas. Payasadas por doquier.