El consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, David Pérez, da la batalla por la situación de maltrato a la que tiene condenado el Gobierno de España a la red de Cercanías. En sus redes sociales está haciéndose eco de la multitud de mensajes de queja que lanzan los madrileños. «Más de 15 minutos esperando en Villaverde alto para ir a sol. ¿Cuándo vienen los trenes?», comenta Pablo, un madrileño de 29 años. «Buenos días. ¿Cuál es la previsión para el tren en la estación de Parla? Hace 20 minutos dijeron que vendría un tren y seguimos esperando», lamenta otra vecina de la región llamada Paula. David Pérez en una reunión con la ministra del ramo trató de arrancar un compromiso de invertir 2.000 euros en un plan de choque, pero la socialista Raquel Sánchez no se mostró receptiva. El Gobierno central considera que ya se está invirtiendo lo suficiente.

Otras quejas que recoge el consejero rezan: «Desde la estación de Azuqueca de Henares nos indican que los trenes dirección Madrid llevan retraso de entre 18 y 20 minutos desde primera hora y no han avisado ni al personal de la estación. Aquí esperando», «Llevamos 10 minutos en Villaverde. ¿Podéis dar alguna explicación desde Cercanías? Tendremos que avisar otra vez al trabajo…» o, entre otras, «¿Qué le ha pasado al tren de Valdebebas, sentido Atocha, de las 8:20 de la mañana? No ha pasado».

«Las líneas C-10 y C-1 (Príncipe Pío-Atocha-Chamartín) van al aeropuerto. Deberían ir con una regularidad perfecta. Y, sin embargo, no es así. Diariamente, hay retrasos sobre las frecuencias y lo que es peor, no hay avisos en paneles para que puedas tomar un transporte alternativo», relata María Isabel, una ingeniera de profesión.

Ana, otra vecina de la región, traslada en el mismo sentido: «¿Me pueden informar de por qué seguimos estacionados sin salir el tren, ya son más de veinte minutos de retraso? Hoy también llego tarde a trabajar». «Cercanías Madrid, ¿por qué llevamos parados un buen rato en Villaverde Alto destino Atocha? Es para mi jefe», agrega otro.

@CercaniasMadrid empezando la semana como siempre con retraso … el tren de las 6:10 de Atocha a San Fernando ya llega tarde 🤬 — Asdfghjkñ (@Asdfghj76158018) February 27, 2023

«Lo que en un día normal, tardo 35 minutos en llegar al trabajo, Cercanías consigue que se tarde el triple, porque se rompe un tren en Villaverde y afecta a dos líneas enteras en ambos sentidos», comenta con pesar Marta. Además de retrasos, averías y parones, se suma la falta de calor en los vagones. «Lo de llevarnos en el tren sin calefacción con la ola de frío, ¿es por mantenernos jóvenes, por ahorro energético, o simplemente por inhumanidad?», dice Vanesa, una alicantina afincada en Madrid.

Reunión

A estos cientos y cientos de quejas diarias, David Pérez agrega sus conclusiones tras el encuentro con la ministra. «El Gobierno no considera que exista un problema real de exceso de averías en Cercanías. Tal cual. Están alejados de la realidad que sufren los usuarios un día sí y otro también», afirma.

@CercaniasMadrid @Renfe Nos han apagado todas las luces, cerrado la puertas… y nadie informa de nada… llevamos ya un rato parados en la estación sin información alguna. — Laura Ortigosa (@laura_ortigosa) February 27, 2023

Hola @CercaniasMadrid el tren destino pozuelo de Alarcon no pasa por Méndez Álvaro, llevan casi 25 min sin circular — Ismael Nogales (@IsmaNogaless) February 27, 2023

«Al no considerar el Gobierno que haya un problema real de averías en Cercanías, no va a tomar ninguna medida de refuerzo del mantenimiento y la reposición de activos, necesaria para prevenir averías», refleja el consejero madrileño. En esta línea, el Ministerio considera que está ejecutando progresivamente un plan de 6.000 millones, unas cantidades récord, y que, por tanto, no es necesario un plan de choque.

«Al cree que el mantenimiento es el adecuado (las averías deben de ser una invención), rechazan nuestra petición de un plan de choque contra las averías. Ellos sabrán, nosotros lo hemos advertido. Es su decisión, es su responsabilidad», zanja el consejero y ex alcalde de Alcorcón.