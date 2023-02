Reunión infructuosa por el caos en Cercanías: la ministra culpa al PP, que dejó de gobernar en 2018

La reunión de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez (PSOE), con el consejero madrileño del ramo, David Pérez (PP), se salda sin avances para resolver el caos que vive las líneas de Cercanías en la Comunidad. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso forzó este encuentro para pedir un plan de choque de 2.000 millones de euros, pero el Ejecutivo de la nación no ha dado su brazo a torcer.

Pérez pedía un fondo de compensación de emergencia para la red de Cercanías para atajar los cientos de averías que se acumulan este año. Pero el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no lo ve necesario. Según trasladan fuentes consultadas por OKDIARIO, la reunión se ha celebrado de forma infructuosa. La ministra socialista culpa al Gobierno de Mariano Rajoy, del PP, de la situación que vive estos trenes que día a día provocan problemas a los usuarios. En todo caso, sostienen que ahora hay más inversión que nunca y que la puntualidad es del 95%. Frente al Metro que funciona sin grandes quejas de los madrileños, Cercanías se ha convertido en un servicio público degradado.

Otra situación paradójica es que el ministerio se ha quejado de que la Comunidad asegure que hay cerca de 300 averías en lo que va de año. Como no hay estadísticas oficiales, la Administración regional se limita a contabilizar los avisos que lanzan las redes oficiales de Cercanías. Sin embargo, para los altos cargos del Gobierno central sus propios datos que difunden en sus perfiles no son válidos para hacer crítica.

David Pérez, tras el encuentro, ha recordado que viene reclamando al Gobierno central al menos 2.000 millones para poner solución a los problemas, aunque recuerda que el PP tenía comprometidos 5.000 millones, de un plan truncado por la moción de censura. «No ha habido acuerdo. No consideran que haya déficit de mantenimiento», ha subrayado el consejero. Aun así, ha celebrado que se haya dado la reunión que había solicitado «muchas veces». Pérez ha recordado que ha acudido a la reunión con peticiones «claras».

Sobre la ejecución del Plan de Cercanías que dejó PP, el consejero madrileño esgrime: «Creemos que no se ha ejecutado. No se nos ha informado si se ha ejecutado. Hemos preguntado el porcentaje, pero se nos ha dado una cifra de unos 500 millones», ha puntualizado. Considera que el grueso de esa cifra corresponde a inversiones que «no son realidades, son estudios o proyectos».

También ha indicado que esa hoja de ruta, que la ministra ha descalificado como «un Powerpoint», incluía una estrategia de reposición de activos para que el mantenimiento fuera «predictivo» y no intervenir tras sucederse las averías. «Queremos que deje de haber averías en Cercanías, punto», ha remarcado.

Tren de Cercanías de Madrid

También se ha debatido sin éxito otros temas de movilidad en los que es necesaria la colaboración entre las administraciones central y autonómica. Por ejemplo, el carril Bus-VAO de la A-2 desde Alcalá de Henares a Avenida de América, el de la A-1 y el tercer carril por sentido en la A-42. Pérez ha reclamado igualmente la aportación del Ministerio al Consorcio Regional de Transportes de Madrid hasta los 200 millones que lleva «congelada» en 126 desde «hace años».

En la reunión se ha personado para sorpresa de la Comunidad la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González. La ex concejal se ha plantado por segunda vez en un encuentro de la Administración regional con un ministro de Sánchez. Ya ocurrió con una cita entre Fernando Grande-Marlaska y Enrique López. La también líder del PSOE en la capital se ha convertido en el parapeto que usan los integrantes del Gobierno central al acercarse a la política madrileña, ya que tiene más conocimiento de los temas a tratar.

Raquel Sánchez considera, en todo caso, que no hay un maltrato a Madrid en Cercanías. Pide a la Comunidad rebajar la «hostilidad» y publicita un Plan de Cercanías de 6.500 millones desplegado en Madrid, de los que, según dice, se han movilizado 4.000 millones. No obstante, son datos que no encajan a la Comunidad. «Niego categóricamente que se esté tomando el pelo a los madrileños», ha expuesto para comentar que se está trabajando «concienzudamente» en el mejor servicio.

Pide «no buscar rédito político» cuando hay incidencias en la red madrileña, cuando hay «en toda España», y ha señalado que las que hay en la región se debe a que se está ejecutando un Plan de Cercanías «muy ambicioso». «No me gusta que se use el agravio comparativo con otras comunidades. Es una práctica habitual aquí, en la Comunidad de Madrid, pero me gustaría desmentir categóricamente que no se haga inversión o la hayamos disminuido», ha agregado. A pesar de las quejas constantes de los madrileños, sostiene que el presupuesto para la autonomía por parte de este Ministerio ha aumentado un 151% respecto a las previstas en el último Presupuesto del PP. No ha entrado a cifrar el aumento en otras regiones.