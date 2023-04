Víctimas en mitad de la calle atestada de tráfico de coches y de personas a esa hora en Madrid, gritos de testigos que intentaban ayudar tras el atropello a las dos víctimas mortales y a los cuatro heridos, coches intentado dar marcha atrás para escapar de las embestidas del homicida que atropelló a dos personas este miércoles en Madrid y el coche perseguidor de la Guardia Civil casi parado en medio de todo ese caos, siguiendo el protocolo para no generar más víctimas, pero también porque la calle estaba colapsada y el coche camuflado del GIAT de Tráfico de la Guardia Civil no podía seguir el ritmo suicida de Pedro V.S. , el presunto homicida de dos personas en Madrid que se entregó poco antes de las 9 de la noche de este jueves en una comisaría.

Todo el cúmulo de circunstancias unidas se convirtieron en un caos que duró minutos pero fue aprovechado por Pedro V.S. al volante de un Mercedes gris plateado para darse a la fuga, cuyos ocupantes habían sido denunciados por el robo de un catalizador de coche en Vallecas poco antes. Finalmente tuvo que parar cuando se encontró de frente con un vehículo K de Policía Nacional con dos agentes de paisano que se unieron a la persecución y acabaron deteniéndolos.

«Es frecuente que cuando hay mucha gente las labores policiales queden entorpecidas, porque la gente quiere ayudar pero en realidad cuando eso pasa nadie sabe qué hacer y eso lo aprovechan los malos», explica un veterano policía a OKDIARIO sobre el atropello mortal de Madrid. La incógnita está en saber por qué Policía Municipal o Nacional no habían establecido un control para impedir que el coche en su alocada carrera irrumpiera en las calles del centro urbano de la capital.

«Lo normal es que el coche del GIAT vaya dando la posición, Cota xxx persigue a coche (matrícula) Mercedes gris a la altura de (un lugar conocido por todo el mundo como un desvío, un barrio o una salida de la autovía) en dirección a Madrid y que esa información se refresque cada segundo prácticamente y esa información llegue a la Sala del 112 que la ponga en conocimiento del resto de policías», cuenta un miembro de la Benemérita.

Para los expertos policiales no tiene demasiada explicación que el coche de los dos delincuentes detenidos y el tercero que se dio a la fuga hiciese un trayecto tan largo hasta prácticamente el Puente de Segovia, en el centro de Madrid. «Habría que enterarse de qué falló en el protocolo para que no hubiese un control previo de entrada, incluso poniendo un coche de Policía Municipal atravesado ya estableces un control, provocas un atasco y has logrado parar al coche que persigues o al menos ralentizarlo», resume un agente de Policía a OKDIARIO.

Lo cierto es que esa huida mortal hacia delante de Pedro V.S., de 31 años y con numerosos antecedentes policiales había comenzado a las 12.50 horas en el kilómetro 6,406 de la A-5, viajando en su interior un bebé que iba en brazos de un adulto, sin la sujeción reglamentaria. De copiloto viajaba otro varón de su familia y en el asiento trasero, su pareja y su hija en brazos de su madre y no en la sillita reglamentaria.

La Guardia Civil le dio el alto y emprendieron una huida por la M-406 (Alcorcón-Getafe), para circular a continuación por la M-409 hasta la M-50, por donde habría continuado hasta regresar a la A-5 en dirección Madrid, hasta llegar al paseo de Extremadura donde tuvo lugar el suceso. Quizás tuviera alguna orden de detención vigente o debiera presentarse en un juzgado y no lo hizo y por tanto estuviese pendiente de una requisitoria judicial. El caso es que Pedro V.S. decidió no parar y huir hacia delante con toda la familia.

Así llegó poco después de las 13.oo horas del mediodía al centro de Madrid provocando la muerte de dos personas y heridas en otras cinco por atropello. Queda por saber cómo llegó Pedro V.S. hasta el centro de la capital sin ser interceptado antes y cometer los dos atropellos. De momento será acusado de dos homicidios, de omisión de socorro, de desobediencia y un largo etcétera de delitos penales.