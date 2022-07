El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso va camino de aprobar definitivamente todos los currículos educativos -Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato- después de un arduo proceso de pulimento de los diseñados por el Gobierno de Pedro Sánchez en cumplimiento de la nueva Ley Educativa, la conocida como Ley Celaá.

La Consejería de Educación liderada por el también vicepresidente y portavoz del Ejecutivo madrileño, Enrique Ossorio, lleva meses modificando estos currículos que, considera, «faltos de contenido».

Tanto es así, que algunas de las materias más sorprendentes que han tenido que agregar son cuestiones tan básicas como en Historia del Arte, el Renacimiento y el Barroco, en Historia, la cronología de los hechos, en Literatura, autores como Cervantes, Lope de Vega, Góngora y Quevedo, y en Matemáticas, los logaritmos.

Y estos son sólo algunos ejemplos de la basta lista de cuestiones que el Gobierno Madrileño ha ido agregando para que los alumnos de la región no dejen de estudiar extremos que desde la Puerta del Sol consideran básicos para su educación.

Así, tras este laborioso proceso, el Consejo de Gobierno ya ha mandado a la comisión jurídica asesora los currículos de ESO y Bachillerato para que, una vez esta emita el informe pertinente y si no hay ninguna incidencia, que el Gobierno pueda aprobarlos de forma definitiva antes de que termine este mes de julio, toda vez la comisión ya ha emitido el informe favorable sobre el currículo de Infantil y estudia ya el de Primaria.

Más allá de los contenidos, el Gobierno liderado por Isabel Díaz Ayuso ha decidido que mantendrá las puntuaciones numéricas en la ESO que Sánchez suprimía y ha introducido una recomendación al equipo docente para que apliquen los criterios de la antigua LOMCE para que no pasen de curso los alumnos que hayan suspendido tres o más asignaturas.

Se trata de una recomendación porque el Gobierno autonómico no tiene competencias para obligar a los profesores a no permitir pasar de curso con suspensos, puesto que la Ley Celaá es de obligado cumplimiento estatal y no deja margen para ello.

Sin embargo, lo que sí ha hecho el Ejecutivo madrileño es incluir en la versión definitiva de ese currículo de la ESO una recomendación para que los docentes tengan en consideración «que un alumno repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más materias».

Filosofía

Por otra parte, también ha incluido la asignatura de Filosofía en 4º de la ESO después de que el Gobierno de Pedro Sánchez publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el acuerdo para excluir esta materia del último curso de la educación Secundaria.

Además, la Comunidad de Madrid también aclara el reparto de los contenidos de cada materia por cursos, ya que el Gobierno no los ha distribuido, y ha eliminado aspectos que consideraba adoctrinadores, así como palabras inexistentes en el diccionario.

De esta forma, en la medida de sus posibilidades, el Gobierno de Ayuso ha tratado de enmendar unos currículos que consideraba totalmente insuficientes de Sánchez y que los alumnos que estudien en la Comunidad de Madrid no tengan vacíos de conocimiento.