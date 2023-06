Ayuso investida presidenta con un aviso a la izquierda: «No les tenemos miedo, la calle no es suya»

Isabel Díaz Ayuso ha sido investida presidenta de la Comunidad de Madrid en la Asamblea autonómica por mayoría absoluta. Los 70 parlamentarios del PP han votado este jueves a favor de su candidata, que necesitaba de 68 síes para revalidarse en el cargo, mientras que Vox se ha abstenido y PSOE y Más Madrid han votado en contra.»No les vamos a tener miedo ni a sus alaracas, ni a sus manifestaciones violentas, ni a sus listas negras, ni a su señalamiento», ha advertido Ayuso a las formaciones de izquierdas.

Después de un duro discurso de la líder de Más Madrid, Mónica García, por el cual ha tenido incluso que llamarle la atención el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, Díaz Ayuso ha advertido a su grupo que tendrá que ser «fuerte» para no caer «en las provocaciones».

«Hay que seguir defendiendo aquello que hemos traído a esta Cámara, que es lo que creemos, con suma responsabilidad, con respeto al adversario, con respeto a los reglamentos y, de esta manera, probablemente sigamos, incluso, cosechando aún más apoyo por parte del pueblo de Madrid», ha afirmado.

«Nosotros no reímos, nosotros no insultamos, humillamos. De verdad, creo que es un discurso que no se sostiene, que es minoritario. Tiene que seguir por el mismo camino. Pero ya que hace chistes, y tantos chistes, a lo mejor cuando se abre el telón lo que aparece es una sindicatura sanitaria, incomprendida, no entiende cómo teniendo la razón absoluta, sabiendo de todo, teniendo recetas para todo, viviendo en un mundo mágico que no le da la oportunidad de ser presidenta de la Comunidad de Madrid. El mundo incomprendido de una pobre sindicalista sanitaria, Mónica García», ha replicado la presidenta madrileña a García.

Además, Ayuso también ha arremetido contra el PSOE en la segunda sesión del Debate de Investidura celebrado este jueves. «Desde que ustedes están en el Gobierno han subido las agresiones a las mujeres, especialmente las agresiones sexuales, especialmente en la Comunidad de Madrid», ha espetado al líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato.

«¿Se imaginan que el caso del Tito Berni, Tito Berni, se hubiera producido a manos de diputados del PP lo que estarían diciendo ustedes en las calles. Mismas prácticas, las que mantuvieron durante largos años muchos de los políticos de la Junta de Andalucía…», ha agregado.

Con respecto a Vox, aunque no ha escatimado en críticas, también ha resaltado que ambas formaciones comparten un alto porcentaje de su electorado y que es más lo que les separa que lo que les une.

«Creo que sobre todo lo que han tenido es el don de beneficiar a Sánchez cada vez que se le ha necesitado. ¿Qué decir en estas semanas? Son ustedes el verdadero colchón y la gran ayuda que necesita el Gobierno de Sánchez para no hablar de la verdad y de lo que está sucediendo en La Moncloa», ha manifestado.

Sin embargo, para concluir su réplica a la líder de Vox, Rocío Monasterio, ha subrayado que España «necesita un cambio» y que ambas formaciones tienen que estar «a la altura» para lo que ha asegurado que tendrá «la mano tendida».

Isabel Díaz Ayuso ha ido contestando uno a uno a todos los portavoces de los grupos parlamentarios, incluido el de su propia formación, Carlos Díaz-Pache, en una «lección de parlamentarismo y democracia», según han afirmado fuentes de su entorno.