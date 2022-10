Ayuso se harta de Mónica García: «Miente de manera descarada y no tiene humanidad»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a la líder de Más Madrid, Mónica García, de «mentir de manera descarada» con un informe «que no es cierto» sobre la actuación del Gobierno Madrileño en las residencias de ancianos durante la primera ola del covid, al tiempo que le ha espetado que no tiene «humanidad».

«Nunca le dejaré de recordar cada día de mi vida mientras sea presidenta de la Comunidad de Madrid y la tenga a usted enfrente que miente de manera descarada con un informe que no es cierto y que no se aplicó de ninguna manera, pero bueno, usted a lo suyo porque no tiene ninguna humanidad», han sido las palabras exactas con las que Díaz Ayuso ha replicado a García este jueves durante el Pleno de la Asamblea de Madrid.

Por otra parte, la líder de la filial autonómica del partido de Íñigo Errejón ha interrogado a la jefa del Gobierno regional sobre la situación de la atención a la salud mental en Madrid, a lo que esta le ha respondido que «no es capaz de reconocer los logros de sus compañeros sanitarios».

«Veo que esta semana no ha sido capaz de reconocer los logros de sus compañeros sanitarios, pero yo me veo en la obligación de recordarle que se ha realizado el primer trasplante de intestino del mundo en un bebé de Valladolid en un hospital público madrileño. Debe ser que estamos desmantelando la sanidad pública, como dicen ustedes», le ha contestado.

Pero lo cierto es, ha agregado, «que cada vez que un español necesita ayuda de primera puede contar con la sanidad pública de Madrid, que es la mejor de España y que está al servicio de todos. No gracias a usted, que no va a trabajar».

Además, sobre sanidad, Ayuso también ha recordado al líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato , que su formación lleva «25 años mintiendo con la sanidad pública en Madrid, diciendo una y otra vez lo mismo».

«Lo que nunca habíamos tenido al frente del Gobierno es a un presidente tan desesperado que utiliza, incluso, la tribuna del Congreso de los Diputados, como ha hecho esta misma mañana, para mentir otra vez sobre la sanidad pública de las que ustedes viven en cada una de las pancartas de manera inmisericorde», ha señalado la presidenta madrileña.