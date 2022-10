Vox retira la comisión de residencias después de que Ayuso les acusara de alinearse con la izquierda

Vox ha decidido retirar la comisión de estudio de residencias de ancianos que iba a votarse en el próximo pleno de la Asamblea después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, les acusara de «ponerse a la cabeza de la izquierda» con este asunto.

La líder de la formación en la región, Rocío Monasterio, ha informado este martes tras la Junta de Portavoces en el Parlamento Madrileño de esa retirada de la comisión, al tiempo que ha acusado al Partido Popular de «falta de humanidad» y a los partidos de izquierda de guiarse por el «rencor».

Vox ha optado por retirar esta comisión después de que la pasada semana este asunto fuese objeto de un fuerte enfrentamiento con el Gobierno de Díaz Ayuso y que el grupo parlamentario popular anunciara que no participaría en ella, en el caso de que hubiera salido adelante este jueves en el pleno con el eventual apoyo de las formaciones de izquierdas, de las que sólo Podemos había anunciado de momento su voto a favor.

«Nosotros vamos a ayudar a todas las familias y a escucharlas pero no con comisiones espurias que sólo quieren falsificar y no ayudar. ¿Por qué no hay una comisión a nivel nacional?», lanzó Ayuso en el último pleno, visiblemente molesta con su socio preferente, al que recordó que la izquierda «querría ilegalizarles».

A pesar de retirar la comisión, tal y como le pidió explícitamente la presidenta de la Comunidad en esa misma intervención, Monasterio ha criticado que parece que en la Asamblea de Madrid «sólo se puede hablar de lo que quiere el Gobierno».

La comisión de Vox tenía como objeto estudiar «el futuro» de las residencias de ancianos y «cómo mejorar la vida de los mayores», una finalidad distinta a la que tiene la comisión de investigación que han presentado conjuntamente PSOE, Más Madrid y Podemos para escrutar lo que ocurrió en las residencias durante la primera ola de la pandemia del covid.