La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este lunes al Ministerio de Igualdad, liderado por Irene Montero, por calificar de «machista» que entre los premios en la Carrera de la Mujer disputada el pasado domingo en Madrid hubiera una Thermomix y yogures 0%.

«Yo pensaba que la Thermomix la podemos usar los dos sexos, hasta los niños», ha lanzado la dirigente popular en un mitin en Galapagar, donde ha estado acompañada de la candidata del PP a la Alcaldía, Carla Greciano, después de que la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, haya salido a arremeter contra este robot cocina y contra los productos light.

«En la Carrera de la mujer a la 1ª le dieron una Thermomix y al resto productos 0%. Si triunfas ama de casa y si no al menos adelgaza. El problema no es lo ‘rosa’ sino que las empresas lo usen para tapar lo importante como la lucha contra el machismo. Hacen falta más carreras aún», ha escrito Pam en sus redes sociales.

En la Carrera de la mujer a la 1ª le dieron una thermomix y al resto productos 0%

Si triunfas ama de casa y si no al menos adelgaza.

El problema no es lo ‘rosa’ sino que las empresas lo usen para tapar lo importante como la lucha contra el machismo.

Hacen falta más carreras aún. — Ángela Rodríguez Pam 🏳️‍🌈 ♀️ (@Pam_Angela_) May 8, 2023

Más de 32.000 mujeres participaron este domingo en el centro de Madrid en la XIX edición de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana, contra el cáncer de mama y la violencia de género.

Además, Ayuso ha recordado que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, tiene en su casa este aparato, tal y como salió publicado en unas fotografías. «Yo quiero que todo el mundo viva como Garzón, que tiene su Thermomix», ha proclamado.

La presidenta madrileña tampoco se ha explicado por qué los yogures 0% «son machistas». «Me cuesta llegar a entenderlo», ha reconocido, al tiempo que ha ironizado con que a lo mejor lo que hay que hacer es «suscribirse al Tinder público que promulga Más Madrid», en referencia a la propuesta que hizo Mónica García de regular esta red social para ligar si gana las elecciones.

En otro orden de cosas, Díaz Ayuso ha arremetido contra el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por avalar los pactos con Bildu. «Hoy decía Zapatero, que también es parte de este proyecto de ruptura, que pactar con Bildu es bueno, que hay que blanquearlo, que hay que asumirlo como normal. Es decir, que en España se aprecia y se valora matar y dejar de hacerlo; que para un expresidente del Gobierno y no digamos para el actual todo lo que hayas cometido anteriormente no pasa nada, no tiene ninguna consecuencia, puesto que tú sí te achicas y pides perdón se sentará contigo a la mesa», ha manifestado.