Carla Greciano (PP): «Galapagar es mucho más que el casoplón de Pablo Iglesias e Irene Montero»

“Galapagar es mucho más que el casoplón de Pablo Iglesias e Irene Montero. Nos duele ser conocidos por eso. Hay otras personalidades. Es un lugar maravilloso”. Es el lamento de Carla Greciano, candidata del PP a la alcaldía el 28M en una entrevista a HOY RESPONDE de OKDIARIO. Y como contraponiendo la palabra “personalidades” a los dos personajes citados, Carla Greciano recita de corrido vecinos ilustres, de verdad, por los que Galapagar debería ser conocido. Entre ellos, el Premio Nobel Jacinto Benavente, que está enterrado allí, o dos glorias de la tauromaquia como José Tomás y Victorino Martín, entre tantos otros, no solo políticos, sino artistas y escritores como Arturo Pérez-Reverte.

Carla Greciano es una candidata muy particular entre los candidatos del PP del 28M. No sólo por presentarse en Galapagar, municipio que ha sido, según Isabel Díaz Ayuso, la tumba de Podemos. Sino porque Carla Greciano consiguió que el mismísimo Alberto Núñez Feijóo le dedicara un vídeo de apoyo que rápidamente se hizo viral. “Todo mi ánimo. Carla va a ser la próxima alcaldesa de Galapagar. El cambio empieza el 28M también en Galapagar”, decía Feijóo. Ese vídeo es la muestra del carácter de Carla Greciano, “hija y nieta -presume- de mujeres trabajadoras”. Lo explica así: “Simplemente fue pedirlo e insistir e insistir… e insistir”.

Con ese espíritu de no rendirse quiere Carla Greciano gobernar Galapagar desde el 28M “para todos los galapagueños incluidos Pablo Iglesias e Irene Montero, aunque dudo que ellos hicieran lo mismo”. Quiere gobernar en solitario, pero no muestra ningún problema en tener que pactar con Vox si las urnas lo decidieran: “Tenemos muy buena relación con los concejales de Vox”.

Si sale elegida, Carla Greciano va a tener trabajo: “El actual gobierno ha maltratado Galapagar estos cuatro años”. En 2019 el PP ganó las elecciones, pero Ciudadanos se alió con el PSOE para darle la alcaldía y gobernar juntos con el apoyo de Podemos y Más Madrid. “Traicionaron a sus votantes de centro”, deja claro Carla Greciano. Greciano advierte, vista la experiencia, que votar en Galapagar a Ciudadanos es votar a la izquierda: “Todo lo que no sea votar al PP es votar para unirse frente al PP”.

El experimento PSOE-Cs ha naufragado en opinión de Carla Greciano en primer lugar por la falta de carácter del alcalde socialista, Alberto Gómez: “Manda más el teniente de alcalde de Ciudadanos, Felipe García Escobar”. García Escobar, según Carla Greciano, se dedica a insultar a la oposición en los plenos emulando a Pablo Iglesias. En el pleno de esta semana les llamó “inútiles”. Ahora Felipe García Escobar, pese a ser el capitán, salta del barco de Ciudadanos antes de que se hunda. Sólo uno de los cuatro concejales va a presentarse por su partido. García Escobar y otros tres han montado una agrupación de electores a la desesperada, según Carla Greciano, “para intentar mantener sus cargos”. Lo que Begoña Villacís llamaba en aquel vídeo las “miles” de fórmulas que habían pensado para concurrir al 28M.

‘Vuelve Galapagar’ es el lema de campaña de Carla Greciano: “Quiero devolver Galapagar al estado en el que estaba con el PP en 2019”. Se refiere al estado general del municipio y no, lógicamente, a los problemas de corrupción que afectaron a los anteriores alcaldes ‘populares’, como denunció OKDIARIO. Carla Greciano promete un “plan de choque” de seis meses para revertir “la nefasta gestión” -señala- del gobierno del PSOE y Cs y, a partir de ahí, “llevar a Galapagar hacia el futuro con los nuevos proyectos que tenemos”.

El listado de desmanes e inutilidades que Carla Greciano describe del alcalde y su vicealcalde, con el apoyo de Podemos y Más Madrid, dibujan un panorama desolador de un lugar tan bello como Galapagar. Habla Greciano de una plaga de ratas desde el verano pasado que -como puede verse en las redes sociales- se pasean en grupo por las calles, papeleras rotas, contenedores desbordados de basura, el teatro y la escuela de idiomas que construyó el PP cerrados estos cuatro años, como también la piscina municipal, dejadez y abandono de los parques infantiles y algo insólito en el colegio de La Navata: las tuberías podridas por falta de mantenimiento que hace insalubre el agua de los grifos y obliga a los niños a llevarse el agua embotellada desde casa y al catering a llevarse agua mineral para cocinar.

A todo ello une Carla Greciano el caos para vecinos y comerciantes (“están hartos”, afirma) del sistema de aparcamiento SER cuya concesión venció hace meses y sigue sin licitarse. Vacío total. Al alcalde socialista y a su vicealcalde de Ciudadanos (el que llama “inútiles” a la oposición) sólo se les ha ocurrido ir pintando las calles -dice Carla Greciano- de “colorinchis” sin saber muy bien ni vecinos, ni comerciantes ni visitantes a qué atenerse con el coche si pasas o aparcas por allí.

Todo ello por no hablar de la ocurrencia del alcalde socialista, acompañado de su anaranjado vicealcalde ‘liberal’, de hacerse un Puigdemont y montar una consulta para cargarse los toros en una de las localidades de España más ligadas a la tauromaquia, cuna de José Tomás (“el mejor torero del mundo”, según Carla Greciano) y del ganadero Victorino Martín. El resultado fue tan ajustado como los ocho segundos que duró la república catalana de Puigdemont. De 35.000 vecinos, votaron 1.000. Un exitazo de convocatoria, mientras las tuberías del colegio de La Navata siguen podridas y al alcalde socialista OKDIARIO lo pilló no una, sino dos veces, yendo a los toros en Jaén y Alicante. Aparte de lo absurdo de una consulta así, Carla Greciano se queja de la “incoherencia” del alcalde.

Carla Greciano habla de “un gobierno municipal encerrado en sus despachos, sin escuchar a los vecinos y sólo preocupado por cobrar sus sueldos”. Y les acusa de haber convertido Galapagar en un municipio antipático para las familias: “Eliminaron la bonificación del IBI a las familias numerosas. Lo revertiré también y daré ayudas de 1.000 euros por nacimiento, adopción o acogimiento de niño. Haré, de nuevo, de Galapagar una ciudad amable para las familias”. Los nacimientos en Galapagar han bajado a la mitad en una década. De 411 a 211 en 2022. “Tenemos que fomentar que vuelva a haber niños en Galapagar, pero para eso hay que fomentar que las familias quieran tener hijos con políticas adecuadas”.

Tiano

Carla Greciano sabe de lo que habla. Llega a OKDIARIO con el carrito a cuestas. Tiano duerme dentro plácidamente pese al bullicio de la redacción. Le acompaña su marido. Carla ha sido madre hace mes y medio y Tiano no entiende de campañas electorales. Como todo bebé, Tiano es o’clock: comer y dormir a sus horas. De manera, que Tiano le acompaña donde va. Como su marido, que se desdobla también. Carla se encoge de hombros y dice: “Tiano ya sabe lo que es tener una madre política”.

La presidenta Isabel Díaz Ayuso va el lunes a Galapagar, de nuevo, para apoyar a Carla Greciano, que fue una de las primeras candidatas a las que designó el verano pasado. Ayuso ya conoce a Tiano. Como conoce a Fabiola, el bebé de Rocío García, candidata del PP en Alcobendas, compañera inseparable, también, de su madre estos días y asistente número uno a sus discursos.

Viviendo en Galapagar y con el tute propio de los padres primerizos, preguntamos a Carla Greciano qué piensa de Irene Montero dando lecciones sobre lo qué es -o no es- ser mujer: “No me siento identificada ni representada. Vengo de una familia en la que mi abuela trabajaba en una época en la que las mujeres no trabajaban. Mi madre ha trabajado toda su vida. Y yo llevo trabajando toda mi vida. Y no necesito que nadie me venga a decir nada”.

Cuenta Carla Greciano que “no he tenido ninguna traba en política. Jamás me ha dicho nadie que no podía ser política por ser mujer. Ni nadie me ha puesto la zancadilla para que no lo fuera”. La política es su pasión y, mirando a Tiano que sigue dormido, concluye: “Estudié Ciencias Políticas, que era mi pasión y mi vocación, y aquí estoy: con mi familia, con mi hijo recién nacido y con la ilusión de que crezca feliz en mi pueblo, el que me vio nacer a mí”.