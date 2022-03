La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado que con la llegada del presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a la presidencia del PP el partido ahora la va «acompañar más».

Díaz Ayuso ha destacado la «valentía» de Feijóo por presentarse a liderar el partido en un momento «tan complicado» y le ha agradecido haber devuelto «la paz» a las filas populares tras la abrupta salida de Pablo Casado y Teodoro García Egea.

Además, la presidenta madrileña ha manifestado que «todo indica» que los congresos regionales, entre ellos el del PP de Madrid que previsiblemente la encumbrará a presidenta del partido, se van a celebrar «pronto» tal y como ella lleva pidiendo desde hace «casi un año».

En una entrevista en Telecinco celebrada poco después del gran acto de presentación de la candidatura de Núñez Feijóo en Madrid, Ayuso ha señalado que le ha trasladado que en Madrid no están «para tonterías» porque se «trabaja mucho» y gusta ir «al grano» de las cosas.

Interrogada sobre el polémico contrato de mascarillas vinculado con su hermano, la presidenta ha insistido en que desconocía su existencia hasta que la comunicó Casado pero, ha matizado, que de haberla sabido y, siempre «respetándose todos los cauces legales», le hubiera parecido bien.

«Si yo hubiera sabido de ese contrato, si tienen todos los requisitos legales, no hubiera dicho que no», ha manifestado poniendo de relieve la difícil situación que se vivía en esos momentos, cuando «no había mascarillas» en España.

Además, la presidenta madrileña ha retado a quien quiera a demostrar que desde que ella está al frente de la Comunidad de Madrid su familia o alguien de su entorno «vive mejor» porque es, ha asegurado, «todo lo contrario».

Por otra parte, Díaz Ayuso ha subrayado la importancia de bajar los impuestos y ha desconfiado del incierto anuncio de Pedro Sánchez en ese sentido. «Este Gobierno no hace las cosas con orden», ha aseverado, al tiempo que ha criticado que tampoco haya todavía un plan nacional para acoger a los refugiados ucranianos que huyen de la invasión rusa a su país.

«El Gobierno no dice ni cuántos pueden venir, ni cuántos pueden ser por comunidades, ni nos están ayudando a los demás a afrontarlo. Siempre a la improvisación absoluta, no hay nada concreto», ha lamentado.

En este sentido, ha informado que su Gobierno, desde que empezó la invasión en Ucrania, puso en marcha un comité de trabajo que este martes se ha configurado como un comité de crisis.

«Estamos dando plazas en los colegios, estamos atendiendo a los ciudadanos en los hospitales y tenemos un plan para integrarlos porque no sabemos cuánto tiempo van a estar entre nosotros», ha señalado.

Se trata de un comité formado por todo el Consejo de Gobierno y con la coordinación de los viceconsejeros de Interior y de Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, y de Presidencia.

Su objetivo va a ser, según han informado fuentes de la Puerta del Sol, «analizar, estudiar y actualizar, al más alto nivel institucional, el protocolo de actuación inmediata frente a la llegada de desplazados de Ucrania».