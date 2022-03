El presidente de la Xunta de Galicia y candidato a presidir el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este martes su candidatura en Madrid arropado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que ha dedicado una impresionante loa, y del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. De ellos ha afirmado, mostrando una foto de ambos abrazados, que representan»el tándem electoral» que en Galicia creen «infalible».

Feijóo ha parado en a región capitalina en la gira que está dando por toda España para presentar su candidatura al próximo congreso nacional extraordinario que se celebra el primer fin de semana de abril en Sevilla. Ante un auditorio que con capacidad para 700 personas se ha quedado corto -ha habido simpatizantes que han tenido que seguir las intervenciones desde los pasillos del hotel habilitado para la ocasión- , Feijóo ha asegurado que su planteamiento político es «volver a recuperar el respeto».

«España y el PP se merecen un respeto», ha afirmado el presidente gallego, que se ha comprometido a que no va a aceptar «ni complejos, ni vacilaciones, ni insultos contra el Partido Popular».

Feijóo ha opinado que lo que necesita España es una oposición «firme y serena» a un «Gobierno crispado», y ha pedido «no llevarse a engaños» porque lo que «el centro» no es «lo que diga el PSOE que es el centro».

En este sentido, ha explicado que «el centro ni siquiera es un lugar, es todo aquello que preocupa a los ciudadanos». «La política centrada es», ha ahondado, «lo que viene a resolver lo que preocupa a la mayoría de los ciudadanos».

En este punto, el gallego ha ironizado con que lleva una semana como candidato a presidir el PP y ya es «el responsable de todos los problemas de España» y ha criticado que el Gobierno de Sánchez ha estado «más pendiente del PP que de los ciudadanos».

«España necesita estabilidad, rigor y experiencia. España necesita un cambio y para eso estamos aquí, para gobernar y desgastarnos y que no se desgaste nuestro país a cambio de no desgastarnos nosotros», ha proclamado.

Por su parte, Díaz Ayuso ha ensalzado la “generosidad” de Feijóo al dar el paso para ser presidente de PP y ha agradecido “la paz” que ha dado al partido y al centro derecha.

«Has demostrado todo en política, has demostrado que eres capaz de unir a los ciudadanos de izquierda a derecha en torno a un mismo mensaje y a un mismo proyecto, has cosechado las mayorías absolutas más envidiables que se recuerdan -ya quisiera una para mí después de lo que hemos vivido en esta Comunidad- y, sin embargo, has dado ese paso adelante con gran generosidad y, además, ahora, sobre todo, lo que nos estás aportando es paz y es muy importante en estos momentos la paz», ha manifestado la presidenta, quien ha comparecido poco antes que el candidato en un atril colocado al lado del suyo.

«Has dado paz en Galicia, has dado paz en el partido y estás dando paz en el centro derecha. Ya se están escuchando cada vez más a representantes de otros partidos que dicen: vamos a empezar de nuevo una nueva etapa y vamos a dialogar entre nosotros», ha agregado.

Ayuso ha asegurado que «en estos momentos de incertidumbre, lo que necesitamos es un proyecto así, necesitamos solvencia y, sobre todo, necesitamos acertar». «España nos está mirando y el Partido Popular está en el momento más decisivo de su historia, también de nuestro país y tenemos un momento único», ha apostillado la presidenta.

Para la presidenta madrileña, Feijóo es una «persona completamente distinta al presidente del Gobierno», en primer lugar, porque «gobierna» y en segundo lugar, «porque gestiona sin dejarse llevar por la presión». Y, lo más importante, ha subrayado «porque no miente».