La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha arremetido este jueves contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, y contra su nueva campaña en la que anima a que se hable públicamente de distintas prácticas sexuales. «Son campañas bochornosas en las que nos dice hasta cómo tenemos que comportarnos en la cama», ha manifestado en el Pleno de la Asamblea de Madrid.

Díaz Ayuso se ha referido así al anuncio que lanzó este miércoles el Ministerio de Igualdad con motivo del Día de la Mujer en el que bajo el título Ahora que ya nos veis, hablemos se suceden distintas imágenes de sexo mientras se anima a hablar de la masturbación femenina a partir de los 60 años o a mantener relaciones cuando se tiene la menstruación.

«Ustedes el feminismo ni lo dividen, parasitan en él (…) Victimizan a las mujeres y hablan por todas», ha lanzado la presidenta madrileña en su réplica a la candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto.

«Ese chiringuito parasitario es el que ha creado Podemos también a través de las mujeres para victimizarnos cuando hemos llegado mucho más lejos sin ustedes y las feministas de toda la vida han llegado muchísimo más lejos, por cierto, dando ejemplos como el mío», ha señalado.

«A mí aquí se me trata por igual siendo hombre o mujer y no por eso voy de víctima… defendiendo la igualdad de oportunidades de todas las mujeres en la Comunidad de Madrid frente a su miseria. Ustedes, les recuerdo, que viven del cuento y de llamar fascistas a sus socios de gobierno. ¡En qué manos está España, señor mío!», ha apostillado.

Además, la dirigente madrileña ha recordado que este miércoles una joven interrumpió el acto del 8M que celebraba el ministerio de Igualdad para preguntar a Montero qué era una mujer. Una pregunta a la que la ministra no supo responder.

A esa pregunta, Montero señaló que «lo importante es que sepamos que las mujeres por el hecho de ser mujeres tenemos más riesgo de sufrir violencia y pobreza» y criticó que se considere que «no hay mujeres que tengan pene, es decir, que las mujeres trans no son mujeres». «Esto es un espacio seguro, donde no se dice que las mujeres trans no son mujeres», censuró la ministra.

La joven rebatió a Montero, reprochándole que no hubiese respondido a su pregunta de «qué es una mujer». «Hemos nacido con una realidad biológica que vosotras negáis», ha aseverado. Finalmente, emplazó a la ministra a «debatir» con las asociaciones feministas críticas con su Ley Trans.