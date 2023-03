Un 8M que protesta contra Montero: «Nos sentimos traicionadas porque muchas la hemos votado»

Las calles de toda España se han teñido este miércoles del morado del 8M, pero este año se ha evidenciado más que nunca que Irene Montero y el Ministerio de Igualdad han roto el feminismo. Muchas feministas están hartas de las iniciativas de esa cartera del Gobierno. En Madrid, dos marchas han arrancado desde Atocha en direcciones contrarias. Una de las cuales ha pedido abiertamente la dimisión de la también alto cargo de Podemos. Según explican varias de las mujeres asistentes a esa protesta a OKDIARIO, se sienten «traicionadas» porque la votaron sin saber que iba a desarrollar normativas como la Ley Trans, que «borra a las mujeres», o la ley del sólo sí es sí que excarcela a violadores. Completan las discrepancias la regulación de la prostitución. Ana, una de las asistentes, admite, a raíz del caso del Tito Berni, que no le sorprende que haya consumidores de prostitución en las filas del PSOE y sostiene que el Gobierno no tienen ninguna intención de abolir esta práctica.

Por su parte, la manifestación mayoritaria, por el Paseo del Prado, ha contado la presencia fugaz de la cúpula de Igualdad por miedo a pitadas. Ha concitado, según los datos de la Delegación del Gobierno en Madrid, 17.000 personas frente a los 50.000 de hace un año. Por su lado, la marcha paralela de las feministas clásicas críticas con Montero, por la calle Atocha, han pasado de reunir 6.000 ciudadanos a 10.000. Además, cabe recordar que miembros de PP o CS han optado por acudir a la convocatoria principal, organizada por la Comisión 8M, a pesar de que no comparten el manifiesto, que va en contra de aspectos como «el Gobierno neoliberal de la Comunidad de Madrid», «los toros» o “los recortes en Sanidad».

OKDIARIO ha sido testigo de momentos de tensión. Personas que acudían a la manifestación mayoritaria se cruzaban con las feministas clásicas y lanzaban improperios. Finalmente, la cosa no ha llegado a mayores. Por su parte, en el recorrido por el Paseo del Prado, el momento más crítico ha sido el troleo de Nuevas Generaciones que han acudido con una pancarta con el mensaje «Que te vote el Tito Berni» en referencia al caso Mediador y los diputados que acudieron a cenas con el cabecilla de la trama.

Velos islámicos

Otro de los momentos especialmente significativos ha sido en la marcha de las feministas próximas a Carmen Calvo. Un grupo de jóvenes se han quitado supuestos velos islámicos y los han quemado. Han pedido la dimisión de Montero porque, indican, es cómplice del compadreo con regímenes totalitarios y defiende que llevar velo es una decisión personal y no una imposición de la sociedad.

«Yo soy abogada y he tenido que pedir rebajas de penas para mis clientes. Es una vergüenza que se haya legislado así. Aunque ahora se cambie, ya no se podrá revertir la situación», explica otra de las asistentes. «Esta izquierda se está cubriendo de gloria. Venían a proteger a las mujeres y están haciendo todo lo contrario. Hay que hacer pedagogía porque mucha gente no sabe los peligros que tiene la autodeterminación de género. ¡Ser mujer no es un sentimiento!», opina otra veterana de esta manifestación. Todas ellas sostienen que esta es la manifestación única y que la otra no defiende a las mujeres.

«Aquí todas las mujeres son bienvenidas, siempre que no sean caballos de Troya para incluir ideas ajenas al feminismo. Han tratado de engañar a las mujeres y decían que arrancaban en Atocha a pesar de que sólo tenían permiso de empezar en la Plaza de Neptuno. Eso ha sido muy feo», relata otra. De fondo, cánticos como «El feminismo es abolicionista», «Irene transita, hazte feminista», «La infancia ni se toca ni se hormona» o «Las mujeres no tienen pene».

Por el PP, su vicesecretaria de Política Social, Carmen Navarro, ha expresado que «la división del feminismo es un desastre que pone de manifiesto que este no es el gobierno que se merece España, es un desgobierno. Creemos que la fuerza de las urnas dará a España y a las mujeres el gobierno que merecen».

Por su parte, la manifestación a la que han acudido varias ministras, tanto del PSOE como de Podemos, ha defendido que han reunido a 70.000 asistentes. Han marchado bajo el lema «Somos el grito necesario. El feminismo lo está cambiando todo». Ha arrancado media hora después y se han defendido muy diferentes proclamas. Por ejemplo, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, de Ciudadanos, ha lanzado una campaña titulada «Mala mujer» porque no comulga con las tesis de Montero e insiste en ir al 8M a pesar de que habitualmente recibe pitos de mujeres de extrema izquierda. «750 rebajas de condena y 74 violadores libres. Gracias, Gobierno», se podía leer en la lona que encabezaba su delegación.

Las organizadoras han coreado lemas como «abajo el patriarcado que va a caer, arriba el feminismo que va a vencer», «aquí estamos las feministas», «feminismo antirracista», «No es un caso aislado, se llama patriarcado» o «sola y borracha quiero llegar a casa».

En la zona de Podemos han lanzado sus cuchillos al PSOE. «PSOE y PP la misma mierda es», «Nadie está a salvo con Carmen Calvo», «Pedro Sánchez es un trilero» o «¡Irene, valiente, aquí está tu gente!» han sido lemas gritados por estas manifestantes.

Irene Montero, que ha recibido escarches en sus últimos actos públicos, ha optado por hacerse la foto y huir rápidamente escoltada junto a Ángela Rodríguez Pam, la secretaria de Estado que más polémicas acumula en los últimos tiempos. Ambas ya piensan en el próximo plan: un nuevo viaje a Nueva York, ahora para participar en la 67ª edición de la Comisión de la Mujer de la ONU.