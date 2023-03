Montero se monta otro viaje a Nueva York para reivindicarse como líder feminista tras la bronca con Sánchez

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha decidido poner tierra de por medio en plena crisis con el PSOE por la reforma de la ley del sólo sí es sí, que este martes inició su tramitación en el Congreso con el apoyo del PP.

Montero participará este jueves y viernes en el debate general de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés), que se celebra en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Según su agenda, la ministra mantendrá reuniones con la sociedad civil, organizaciones y asociaciones feministas que asisten en representación de España.

En concreto, Montero participará en el debate general de la 67 edición de la CSW en la sede de Naciones Unidas. Después, participará en el evento paralelo sobre el Día Internacional del Derecho al Cuidado que ha sido organizado por el Gobierno español en el Instituto Cervantes de Nueva York. Además, mantendrá un encuentro con la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous, y asistirá a la recepción oficial en la residencia del Embajador junto a representantes de la sociedad civil española. El viernes tiene previsto ofrecer una rueda de prensa en la sede de Naciones Unidas, antes de mantener un encuentro con feministas españolas.

El viaje se produce en plena crisis con el PSOE por la reforma del sólo sí es sí, una ley de la que ya se han beneficiado más de 700 agresores sexuales, de los cuales 70 han sido excarcelados.

Ruptura

La reforma ha provocado una crisis total entre los dos socios de la coalición, que quedó patente con un durísimo cruce de acusaciones durante el debate en el Congreso. La portavoz socialista, Andrea Fernández, declaró que el PSOE está «harto de las peroratas» de sus socios, a quienes instó a dejar los «eslóganes». Desde Podemos se arremetió con una dureza inédita contra los socialistas, acusándoles de «traicionar» a las mujeres aliándose con «un puñado de fascistas».

Son días complicados para la ministra, que este miércoles, durante el acto organizado por su ministerio por el 8M, fue increpada por feministas contrarias a su Ley Trans, entre gritos de «¡Fuera, fuera!» y acusaciones de «parasitar» el feminismo. Además de estas críticas, las jóvenes preguntaron abiertamente a la ministra «qué es una mujer», sin obtener respuesta.

Precedente

No es la primera vez que Montero elige Nueva York como destino. Hace unos meses, la ministra se desplazó a EEUU acompañada por un séquito formado por su número dos, Ángela Rodríguez Pam; su directora de gabinete y su asesora Isa Serra.

Este viaje resultó especialmente polémico por varias razones. Montero y sus acompañantes hicieron uso del Falcon oficial, pese a haberlo criticado en repetidas ocasiones. Alegaron que «una de las misiones del Ejército del Aire, como parte de la acción del Estado, es el transporte de autoridades». Además, dedicaron parte del viaje a hacer turismo y no dudaron en hacerse selfis en lugares emblemáticos, como Times Square. Montero justificó que se trató de una «obligación institucional», pese a que dedicó gran parte del desplazamiento a entrevistarse con feministas para defender su ley del aborto y no participó en actos oficiales. Montero y sus colaboradoras gastaron un total de 8.915,98 euros, un importe que no incluye el gasto del Falcon.