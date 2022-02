El feminismo llega al 8 de marzo más desunido que nunca. El enfrentamiento entre las diferentes corrientes es tal que se han organizado dos manifestaciones a la misma hora con distintos recorridos por el centro de Madrid. Por un lado, está la marcha «El feminismo es abolicionista» y por otro, la titulada «Derechos para todas, todos los días».

A falta de poco más de dos semanas para el 8M, el feminismo está enfrentado a cara de perro. La discusión principal es que las feministas históricas consideran que Irene Montero promueve el «borrado de las mujeres». Quiere fomentar que se diluya la línea entre los dos géneros (hombre y mujer). De esta forma, temen que hombres que se «determinan» como mujeres puedan ir en contra de las mujeres. Igualmente, sigue sin haber acuerdo sobre la prostitución. Frente a muchas feministas, como las del PSOE, quieren abolir este fenómeno, políticas y partidos como Ada Colau (En Comú Podem), Mónica García (Más Madrid), entre otros, prefieren regular este sector para sacarlo de la clandestinidad.

En cualquier caso, no hacer nada el 8M no está sobre la mesa. Tras la polémica celebración en marzo de 2020 donde se contagiaron varias ministras y familiares de Pedro Sánchez, cabría pensar que hay más ganas que nunca de reivindicar.

Contagiadas el 8M de 2020.

Frente a los 300.000 asistentes de 2019, este año se espera, como mucho 30.000 personas, según la Delegación del Gobierno, que lidera Mercedes González (PSOE). En 2020 se contabilizaron 120.000 según la Policía Nacional. La Comisión 8M denunció que los contagios de 2020 fueron la causante de que la Delegación de Gobierno de Madrid decidiera cancelar cualquier marcha en la capital por razones de salud pública en 2021.

No obstante, en el resto de España sí se permitieron diferentes movilizaciones. Tras la negativa de la Delegación de Gobierno la asociaciones feministas recurrieron la decisión y el 7 de marzo el Tribunal Superior de Justicia e Madrid (TSJM) decidió finalmente mantener la prohibición. En todo caso, se mantuvieron algunas reuniones reducidas en los barrios.

Las dos marchas

«No te equivoques de pancarta», señalan las convocantes que centran su mensaje en que están en contra de la prostitución. No esconden sus críticas al Gobierno por cumplir sus promesas en relación a esta lacra. Llaman a acudir a la marcha «por coherencia con nuestros principios y para salvaguardar la integridad física de las mujeres». «No vamos a marchar junto a quienes defienden que la explotación sexual puede ser una opción de supervivencia empoderante, con discursos propios de puteros y proxenetas», aseguran. Arrancarán a las siete de la tarde recorriendo la Gran Vía hasta la Plaza de España.

Critican a las otras feministas por «apropiarse del Día Internacional de las Mujeres». Se trata de una alusión directa a la Comisión 8M, que ha organizado las protestas desde 2018 en Madrid.

Así, por otro lado, está la Comisión 8M que ha elegido como lema: «Derechos para todas, todos los días». Son feministas afines al Gobierno y a Irene Montero teniendo en cuenta que diferentes ministras y ministros han acudido a su llamada otros años. En su caso también empezarán su marcha a las siete de la tarde, aunque su recorrido será de Atocha a Colón. Esta manifestación pasará justo por el inicio de la primera, a la altura de Cibeles.

♀️ Cada 8 de marzo y cada día del año, la vindicación de los derechos de las mujeres se oirá en #Madrid y en todo el mundo. Mujeres, nos vemos en las calles. #ElFeminismoEsAbolicionista #8DeMarzoAbolicionista pic.twitter.com/tM4UbxHh9K — Movimiento Feminista de Madrid (@MovFemMad) February 12, 2022

El grupo de feministas abolicionistas, apoyadas por Carmen Calvo, denuncian que «cuando intentamos marchar unidas en otras ocasiones, se rajaron nuestras pancartas y nos agredieron físicamente, violaron nuestro derecho fundamental a expresarnos libremente y a manifestarnos como feministas en el espacio público». «Nos expulsaron violentamente de una manifestación en teoría unitaria. Fue una usurpación de una jornada de lucha de todo el movimiento feminista», afean.

Pancartas rajadas

«Nuestra manifestación no es la manifestación alternativa ni paralela. Es la única manifestación feminista del 8M en Madrid. Nos enfrentamos al patriarcado de siempre con caretas nuevas. Algunas mujeres se plantean si ir o no a la manifestación por miedo. Tranquilas, somos muchas, estamos juntas y nos tenemos. Somos resistencia. Las feministas no callamos ni tragamos más la usurpación de nuestros derechos. Esta es nuestra manifestación, un 8M que reivindique la agenda feminista y la reivindicación de los derechos de las mujeres y las niñas», agregan. Mencionan el apoyo de la Federación de Mujeres Progresistas, el Frente Abolición de la Prostitución, la Asociación Enclave Feminista, el Partido Feminista, entre otros colectivos.

Este segundo grupo destaca «la importancia de la movilización en un momento en el que los efectos de la crisis sanitaria han agravado la situación que viven las mujeres». La Comisión 8M asegura que este año está descartada la convocatoria de una huelga general, como hicieron otros años. No obstante, sí se ha lanzado una convocatoria de huelga para los estudiantes el 8M por parte del Sindicato de Estudiantes.