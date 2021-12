Almudena Negro, diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, ha denunciado este domingo ante la Guardia Civil amenazas de muerte recibidas por redes sociales sólo por pedir a la población que se vacune contra el coronavirus. Entre otros apelativos, ha tenido que leer: «Ignorante», «vendida», “nazi”, “charlatana de mercadillo”, «mentirosa» “das pena”, “lleváis dos años engañando a la población”, “el futuro os juzgará”, “los que sois una auténtica plaga sois vosotros, los políticos”.

También, amenazas como “Para luchar contra esta farsa debemos ir a por vosotros. Vais a caer uno a uno, asesinos traidores”, “Se nota la corrupción y complicidad de cada uno de vosotros. Serán malditos y jamás se les perdonará haber sido cómplices de este holocausto pandémico. ¡Vagarán por la faz de la Tierra sin descanso!”; “No olvide usted que el diablo paga mal a quien le sirve” o “Algún día seréis juzgados”.

«Denuncio ante la Guardia Civil porque después de mi intervención en la Asamblea, defendiendo la vacunación y arremetiendo contra los movimientos antivacunas, se me llenaron las redes sociales de amenazas de muerte, de insultos, de descalificaciones. Creo que es muy importante denunciarlo para poner a esta gente en su sitio. Son movimientos violentos, lo hemos visto en Alemania, lo hemos visto en Italia y también porque Twitter no ha hecho absolutamente nada. Ahí siguen los que me han amenazado de muerte con sus cuentas abiertas», ha relatado la parlamentaria a las puertas de la comisaría.

Preguntada sobre cómo es posible que las cuentas de los que difundieron sus mensajes estén todavía activas cuando en otros casos ha habido una gran rapidez por parte de esta red social, Negro señala: «Posiblemente es porque sólo se preocupan por un sector de la sociedad. En realidad no están vigilando y está permitiendo que estos movimientos antivacunas estén difundiendo fake news muy graves que afectan a toda la sociedad. Son informaciones sobre nuestra salud y, además, no actúan cuando se denuncian amenazas de muerte. Es grave».

Esta diputada del grupo parlamentario que lidera Isabel Díaz Ayuso comenta que «los movimientos violentos son los mismos». «Son los mismos que los que están acosando al niño de Canet de Mar, no quizás las mismas personas, pero si subyace detrás el mismo odio, el mismo resentimiento y la misma pretensión de intentar imponer unas ideas que además en este caso carecen de cualquier base científica o médica», argumenta Almudena Negro.

Sobre qué quiere conseguir con la denuncia ante los agentes de Guardia Civil, la diputada regional afirma: «Por un lado, hay que acabar con esta impunidad en las redes sociales para amenazar. Por otro lado, hay que poner coto a estos movimientos violentos antivacunas, que además están haciendo tanto daño a todos los madrileños y a todos los españoles con sus mentiras. Hay que decir basta y no permitir que sigan adelante. Me ha tocado a mí, podía haberle tocado a cualquier otro, pero creo que lo importante es actuar inmediatamente».

Intervención

Durante la sesión de la Asamblea de este jueves, Almudena Negro se limitó a defender una moción del PP a favor de blindar los mecanismos existentes para ahondar en el proceso de vacunación de la población madrileña. En línea con los consejos de las autoridades sanitarias, esta diputada comentó desde el atril de Vallecas que la única forma de acabar con el Covid-19 es “con responsabilidad individual y vacunación” y recordó que “en nuestra región existe un 10 % de población diana sin vacunar y uno de los principales motivos han sido las campañas emprendidas

«Las farmacéuticas no se han saltado ningunos controles en su desarrollo, se han cumplido todos los protocolos y fases habituales en estos procedimientos. Jamás se ha invertido tantos recursos en una vacuna, es un gran logro de la ciencia y de la medicina, un pequeño milagro de la modernidad que detestan algunos”, remarcó.

A continuación, Negro agregó que “son quienes no se vacunan quienes posibilitan la aparición de nuevas cepas. Cuanto más circula el virus y más infecta, mayor posibilidad de nuevas variantes». «La mejor forma de frenar nuevas cepas es vacunar en masa. Para ello es necesario concienciar a la población reticente, como pedimos en esta moción», zanjó.