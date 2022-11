El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reivindicado este martes la existencia en el callejero de la capital de una vía dedicada al fundador de la Legión, Millán Astray, durante el acto en el que se ha inaugurado la estatua en honor a este Cuerpo, obra del escultor Salvador Amaya, en la calle Vitrubio, junto al Museo Nacional de Ciencias Naturales, frente al Cuartel General del Estado Mayor del Ejército.

«En Madrid no hay acuartelamientos de la Legión, pero se le rinde tributo a lo largo y ancho de la ciudad; en Carabanchel, con la calle Millán Astray, al legionario Queija de la Vega, y la que recuerda su gesta y heroicidad. También está la que recuerda la gesta del cabo Suceso Terreros, héroe del Blocao de la Muerte en 1921, apenas un año después de la creación de este cuerpo», ha manifestado el alcalde entre los aplausos de los asistentes.

Almeida ha recordado que «desde sus orígenes, la Legión fue un crisol de ricos y pobres, españoles y extranjeros, fuertes y débiles, blancos y negros, orientales y occidentales unidos por un código de honor que los igualaba a todos. Un crisol parecido es Madrid porque aquí, como en la Legión, no preguntamos a nadie de dónde viene si viene dispuesto a respetar y a arrimar el hombro».

«A partir de ahora, y es de esperar que durante siglos, este legionario de bronce podrá contemplar desde aquí la principal arteria de la ciudad, la Castellana. Es una buena atalaya desde la que tomar el pulso a la energía y la vida social, económica y cultural de esta ciudad que tanto nos enorgullece a los madrileños», ha remarcado el primer edil de la capital.

Almeida ha asegurado que «una cosa está clara» que «todos los madrileños sabemos que la seguridad y la libertad que disfrutamos aquí en el centro de España no sería posible si, a cientos de kilómetros de aquí, nuestra soberanía y nuestras fronteras no estuvieran defendidas noche y día con vuestra abnegación y sacrificio; el vuestro y el de vuestras familias».

En plena polémica por los ataques a las vallas de Ceuta y Melilla, Almeida ha comentado ha indicado: «No es una metáfora, sino un hecho, decir que esta ciudad se acuesta todos los días bajo la manta de la libertad que vosotros nos proporcionáis. Y por ello os damos las gracias. Todos nosotros -no solo los servidores públicos, sino los padres de familia, los maestros, los emprendedores… – todos nos dejamos la piel en nuestro trabajo; pero vosotros os dejáis la vida».

«Sé muy bien que lo mismo se puede decir del resto de unidades de nuestras Fuerzas Armadas que sirven tanto en España como en el extranjero en misiones de paz; pero hoy estamos aquí para rendir honor al Tercio de Extranjeros, como se llamó originariamente la Legión. Se pudo comprobar hace menos de un mes en el desfile del 12 de octubre: la Legión tiene algo único que hace vibrar el corazón de todos los que amamos España», ha agregado en un discurso muy aplaudido por los militares y ex militares presentes.

Versos

«Este rasgo especial que distingue a la Legión no es fácil de describir. Es necesario pasar de la prosa al verso. A las damas y caballeros legionarios simbolizados en esta estatua me gustaría adaptar unos versos muy célebres que todos lleváis muy dentro. Lo escribió un soldado como vosotros, Calderón de la Barca, y sus palabras se anticiparon en el tiempo a describir vuestro espíritu: Porque aquí en la Legión, de modestia llenos, a los más viejos verás, tratando de ser lo más, y de aparentar lo menos. Aquí en la Legión la más principal hazaña es obedecer, y el modo como ha de ser es ni pedir, ni rehusar. Aquí en la Legión, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son, caudal de pobres caballeros; que, en buena o mala fortuna, la Legión no es más que religión de hombres honrados», ha finalizado.

Al acto ha acudido concejales de PP, Vox y Cs así como la ex ministra de Defensa María Dolores de Cospedal, no así su sucesora Margarita Robles u otros altos cargos actuales del Ministerio.

Votos

PP, Cs y Vox tumbaban en el Pleno de este pasado mes de octubre que se cambiara el nombre de la calle dedicada al general Millán Astray por el de la maestra republicana Justa Freire en una proposición conjunta presentada por Más Madrid y PSOE.

El general Millán Astray volvía al callejero de Madrid en 2021, con la restitución de la placa en la calle que lleva su nombre en el distrito de Latina en cumplimiento de una sentencia judicial.

En concreto, se restauró la placa con el nombre del general gallego en sustitución de la de la calle a la que daba nombre la maestra Justa Freire tras las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre la recuperación de los nombres de las calles cambiados al amparo de la conocida como Ley de Memoria Histórica, que el Ayuntamiento acató.

Fue en el Pleno municipal del pasado 28 de abril de 2017 donde se aprobó eliminar 52 nombres de vías y plazas que homenajeaban a personas o acontecimientos relacionados con la sublevación militar del 18 de julio de 1936, la Guerra Civil o el franquismo. Con este acuerdo –que se alcanzó con el apoyo de Ahora Madrid, PSOE y Cs, mientras que el PP se abstuvo– se daba conformidad a la propuesta del Comisionado de la Memoria Histórica.

Posteriormente llegarían los recursos, que llevó a los tribunales a anular los cambios aprobados en Caídos de la División Azul, General Millán Astray y Hermanos García Noblejas.

En mayo de 2021 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSM) acordaba mantener la calle General Millán Astray tras desestimar el recurso del Ayuntamiento de Madrid contra la decisión del juez de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Madrid de obligar al Consistorio a mantener el nombre de la citada calle.

De este modo, confirmaba la sentencia anterior que salió adelante tras llevar el asunto a los tribunales la Plataforma Patriótica Millán Astray al impugnar la decisión del entonces Ayuntamiento de Manuela Carmena de retirar calles con reminiscencias franquistas a propuesta de una comisión que se creó para estudiar casa caso conforma a la Ley de Memoria Histórica.