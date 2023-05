Almeida descarta más zonas de bajas emisiones porque las medidas que ha puesto en marcha han funcionado

En cuatro años la situación de la contaminación en Madrid ha dado un vuelco. Las medidas de José Luis Martínez-Almeida sustituyendo Madrid Central por la estrategia Madrid 360 han dado los resultados esperados y, tal como adelanta a OKDIARIO el concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, el PP descarta nuevas zonas de bajas emisiones.

Uno de los puntos negros en la ciudad era la Plaza Elíptica, donde se concentraban los peores niveles de contaminación. Almeida instauró una zona especial de bajas emisiones quirúrgica que ha conseguido el objetivo, aunque generó grandes molestias y cientos de multas a los conductores. La imposibilidad actual de cruzar esa zona con coche sin etiqueta ha facilitado que se cumplan con los parámetros que marca la UE en la estación de medición más crítica de la ciudad.

«Hemos cumplido el objetivo porque este era el punto más negro de Madrid, de España y de Europa en cuanto a la contaminación. Esta estación había superado todos los límites desde 2010 y por eso Madrid estaba incumpliendo directiva europea. Pero en 2022 por fin hemos sido capaces de bajar la contaminación y que esta estación también cumpliera los estándares máximos de calidad del aire», expone el edil, que ocupa el puesto número cuatro de la lista municipal del PP.

«Descarto nuevas zonas de bajas emisiones porque cumplir no es una casualidad, es una causalidad por lo que hemos implementado. No es un fenómeno meteorológico, es que la tendencia es esa. Desde que hemos llegado hemos puesto medidas para cumplir. Este enero ha sido el mejor enero de toda la historia, febrero y marzo también. No es necesario tomar medidas de restricción de circulación. Seguiremos favoreciendo la eficiencia energética, la renovación de calderas, la renovación de la flota con ayudas, pero no con la restricción de tráfico, porque hemos visto que lo que hemos hecho es suficiente para cumplir con la UE», expone.

En esta línea, apunta que en el programa electoral del PP habrá «más ayudas a las familias, porque la transición energética no puede recaer en el bolsillo ciudadano o en la cuenta de resultados de las empresas». Recuerda igualmente que Madrid fue «la primera gran ciudad que prohibió el carbón en Madrid. Somos carbón cero del año 2021».

Carabante destaca que Madrid tiene la flota móvil con «la edad media más baja de España, 10,5 años. Es muy alta, la verdad, pero es mucho más baja de la de España (13,5 años)». Y como el movimiento se demuestra andando, el edil señala que los autobuses municipales integran «la segunda flota más grande de autobuses eléctricos de Europa, sólo por detrás de Berlín». «Pero les vamos a adelantar con seguridad, porque ya no compramos ningún vehículo no eléctrico. En muy pocos años hemos renovado 1.261 autobuses en estos cuatro años, 104 toneladas de contaminación menos. Mucho más que lo que consiguió Carmena con Madrid Central», agrega.

En esa red de autobuses ecológicos hay dos líneas gratuitas. Preguntado sobre si habrá más, Carabante indica que «en los próximos años habrá nuevas líneas, tanto gratuitas como nuevas líneas. ¿En qué sentido? Para que Madrid no tenga una configuración del transporte tan radial». «Ya estamos preparando también el bus que conecta nuevos barrios de Sanchinarro, Valdebebas, Sanchinarro en conexión con el Hospital Ramón y Cajal», refleja el edil.

Carabante sostiene que Vox no entrará en la concejalía de Medio Ambiente porque el PP conseguirá una mayoría amplia. En todo caso, asegura que la promesa de Vox de acabar con la restricción es inviable legalmente. «La Ley de Cambio Climático obliga a que las ciudades tengamos zonas de bajas emisiones. No se pueden tomar medidas regresivas. Si estas zonas de bajas emisiones han funcionado para tener mejor calidad de aire, ¿por qué lo quiere quitar? Vox ha compartido el objetivo de tener buena calidad de aire y lo hemos conseguido», expone.

Oposición

Por otra parte, sobre las propuestas de la izquierda, encarnada en PSOE y Más Madrid, Carabante muestra sus discrepancias. «Cerrar la M-30 al tráfico como pide Reyes Maroto es absolutamente inviable. No es que sea una ocurrencia, es una absoluta tontería el convertir la M-30 en un arroyo. Pero claro, viene de una persona que dice que hay 25 distritos en vez de 21 o que dice que va a hacer gratis el bonobús que dejó de funcionar en los 90. ¿Qué vamos a esperar de esa izquierda absolutamente desnortada?», expone.

Acerca de las críticas de Más Madrid por cortar árboles, Carabante indica: «En su mandato talaron 32.000 árboles. Nosotros, en este mandato, 20.000. Es muy curioso, se encadenan a los árboles afectados por ampliar el Metro por parte de la Comunidad Madrid, pero no les he oído ni una sola palabra de las 330 talas en Atocha por una obra del PSOE. Lo de siempre, la manipulación de siempre».

El edil de Medio Ambiente se muestra muy crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez. «Son más de movilidad contaminante por lo que estamos viendo del Falcon. En el caso de Madrid tienen las competencias de Cercanías y 700.000 personas todos los días se ven afectados por cortes de luz, retrasos e incidencias. Con la Semana Santa, miles de personas estuvieron atrapados en Chamartín por los cortes de los trenes. El PSOE no nos puede dar ninguna lección. En 2019 les transferimos el dinero para el carril bus/vao de la A-2 y no lo han hecho. Se tardaría pocos meses», expone.

Sobre los atascos, indica que «Madrid registra 12 millones de desplazamientos y la movilidad tiene que pivotar sobre el transporte público, queremos que sea más competitivo. En esos picos de tráfico, como la vuelta de vacaciones, eventos especiales…, aplicamos la política de gratuidad en los autobuses».