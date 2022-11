El plan de ayudas Cambia 360, impulsado por el Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida, ha conseguido que los madrileños manden a la chatarra 417 coches antiguos. El Consistorio de Madrid tiene una apuesta decidida por renovar el parque móvil de la capital, uno de los principales focos de contaminación. Tal como adelantan fuentes municipales a OKDIARIO, el Ayuntamiento de Madrid ha destinado más de 34 millones de euros para que los ciudadanos adquieran vehículos con tecnologías más limpias.

Para promover la mejora de las flotas y acompañar a las familias y a las empresas en esta transición, Madrid puso en marcha en 2020 las ayudas Cambia 360, a las que ha destinado 34.175.000 euros. Cuenta con cuatro líneas de subvenciones para la renovación de flotas: las dirigidas a particulares (19,8 millones); al taxi (9,3 millones); a los vehículos de distribución urbana de mercancías (4 millones) y a la micromovilidad (un millón).

A los madrileños particulares se les han entregado 6.000 euros por la compra de un vehículo Cero Emisiones; 3.000 euros para coches ECO y 2.500 para los C. Para la ayuda por la adquisición de un C siempre es obligatorio achatarrar (convertir en chatarra) otro vehículo. Para la compra de un Cero o ECO se otorgaban 2.500 euros adicionales. Con este incentivo, se han convertido en chatarra en este tiempo 417 vehículos sin etiqueta. 168 ligados a la compra de un C; 203, por la de un ECO y 46 por los Cero.

El Ayuntamiento de Madrid tiene constatado a través de su Inventario de Emisiones que el tráfico rodado es el principal responsable de las emisiones contaminantes. Un vehículo sin distintivo emite de media para el municipio de Madrid 1,6 veces más de gases que un vehículo con clasificación ambiental B; 7,2 veces más que un vehículo con clasificación ambiental C y 47 veces más que un vehículo con clasificación ambiental ECO.

Plan

El Ayuntamiento de Madrid puso en marcha la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360 en septiembre de 2019 para lograr bajar las emisiones contaminantes de la ciudad. De esta forma se ha conseguido cumplir definitivamente con los límites de calidad del aire establecidos en la Directiva de 2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.

El plan de Almeida y Villacís contempla 200 medidas encaminadas a fomentar una ciudad más sostenible en términos de movilidad, eficiencia energética y economía circular. Entre las iniciativas más importantes que ya se han puesto en marcha y más innovadora destaca la creación de las Líneas Cero, las primeras líneas gratuitas y cero emisiones de la ciudad que atraviesan el distrito Centro para fomentar el uso del transporte público. Desde su puesta en marcha en febrero de 2020, las han utilizado tres millones de viajeros.

Igualmente, gracias a este equipo de Gobierno y a Madrid 360, BiciMAD va a llegar a los 21 distritos de la ciudad en el primer semestre de 2023. Desde verano de 2019 hasta diciembre de 2020, el Ayuntamiento realizó la mayor ampliación del sistema. También se ha ido aumentando la infraestructura ciclista con nuevos carriles bici –el más simbólico será el de Castellana, la columna vertebral de la almendra central de la capital– o nuevos aparcamientos para estos y otros vehículos de micromovilidad.

La peatonalización de la Puerta del Sol y otras peatonalizaciones en el resto de distritos; la progresiva y acelerada electrificación de los autobuses municipales con la adquisición de vehículos cero emisiones o de gas, la electrificación completa de 19 líneas, la creación de 7 nuevas líneas y la ampliación de carriles bus hasta 66 kilómetros; la carga y descarga inteligente mediante la Estrategia de Distribución Urbana de Mercancías (DUM 360) o la ampliación de las zonas restringidas de aparcamiento verde y azul, son otras de las actuaciones más importantes que se han llevado a cabo gracias a Madrid 360.

Comunidad

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha concedido en los dos últimos años ayudas para hacer chatarra otros 400 automóviles antiguos contaminantes. Se trata del plan del Ejecutivo regional iniciado en 2020 por el que los propietarios de vehículos con más de diez años de antigüedad o sin etiqueta medioambiental recibían un bono ambiental de 1.250 euros para utilizar en medios de movilidad compartida y sostenible –car o motosharing- durante 24 meses.

La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, comentó: «Apostamos por un modelo de movilidad en libertad, competitivo y respetuoso con el medio ambiente. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas y el mejor modo de hacerlo es convertir los retos ambientales, como la descarbonización, en oportunidades de crecimiento y empleo».

Estas ayudas están vigentes hasta el 31 de diciembre del próximo año 2023 y la información sobre las solicitudes están disponibles en la web de la Comunidad.

Por otro lado, la Comunidad de Madrid destaca que mantiene su posición de liderazgo en la matriculación de vehículos electrificados – eléctricos puros e híbridos – en España, el 45% del total nacional entre enero y agosto de este año.