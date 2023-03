La enésima avería en la red del AVE provoca el caos en Madrid en plena salida de Semana Santa

Caos en la estación de Chamartín. En plena operación salida por la Semana Santa, se encuentra suspendida la circulación de trenes por las líneas de alta velocidad en la estación por «una incidencia en la explotación ferroviaria». Miles de personas esperaban salir hacia sus ciudades de origen, pero ni pueden entrar en la estación.

Fuentes oficiales de Adif informan que las líneas más afectadas son con la zona noroeste y a los trenes con Valencia y Alicante. Técnicos de la empresa pública están trabajando para solucionar la incidencia a la mayor brevedad posible.

Las quejas en redes sociales son constantes. «Chamartín colapsado desde hace 2 horas, sois una vergüenza», dice Pablo. «Se ha roto algo en las vías del AVE. Desde las 4 no sale nada de Chamartín. Creo que no llego a casa hoy», lamenta Carmen. «Más de una hora de retraso en los AVE… ¡Estupendo comienzo de vacaciones! En fin», comenta con un claro enfado Olga.

Quejas

«Quién me iba a decir que iba a empezar las vacaciones atrapada en la entrada de Chamartín por una avería gorda en los trenes de larga distancia», afea otra ciudadana afectada llamada Laura. «¿Qué está pasando en la estación de Chamartín? Retrasos sin información. This is Spain…», agrega David dejando notar la falta de información en la estación. Los paneles únicamente dicen que desde las 16:30 no salen trenes de larga distancia y de varias líneas de Cercanías.

#Renfe Avería masiva en la salida del AVE 🚄 y media distancia desde #Chamartin

Paciencia pero algo de imaginación y organización en estos casos 🙃

Esta es la foto de la parte de fuera de la estación porque dentro ya no se cabe🤦🏼‍♂️

¿Alguien al volante? #ViernesDeDolores pic.twitter.com/NkMDt0QuR9 — RafaelMMicø (@rafamanuEl68) March 31, 2023

Cientos de personas están sentadas por el suelo. También las redes sociales dan muestra de trenes parados en medio del campo. «El tren con llegada prevista a Chamartin 17:34 está a la altura de Soto del Real ahora mismo», indica Alberto, otro usuario. «Estoy en el tren de Valladolid-Chamartín y estamos parados en Segovia. ¿Habrá posibilidad de reanudar la marcha pronto?», pregunta otro a Adif.

Las averías en la red ferroviaria son constantes. Se trata de una situación que tendrá que gestionar el nuevo presidente de la entidad Renfe, Raúl Blanco, elegido a dedo por Pedro Sánchez hace tan sólo un mes tras la dimisión de Isaías Taboas por el escándalo de los trenes de Cantabria y Asturias. Blanco llegó al cargo después de ser cesado como secretario de Industria por su fracaso en la gestión de los fondos europeos para el PERTE del vehículo eléctrico.