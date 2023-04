Ortega Smith sólo pondrá restricciones al coche los días de alta contaminación con multas de 1 céntimo

Vox desvela sus cartas para la movilidad de Madrid ante OKDIARIO. Su portavoz, Javier Ortega Smith, apuesta por que los coches sin etiqueta ambiental puedan circular todos los días del año por toda la ciudad, a excepción de los días de episodios de alta contaminación que, considera, se deben a condiciones de la climatología. Para cumplir con la Unión Europea y las leyes en vigor, abre la puerta a que cuando haya que poner multas, estas sean simbólicas y sean por cantidades de «un céntimo».

«Con Vox en el gobierno municipal, esa será una de nuestras exigencias: que todos los coches puedan circular libremente por Madrid, que se derogue la ordenanza de movilidad y que se aplique con carácter quirúrgico en aquellas zonas de Madrid y en aquellos días en los que las estaciones de control ambiental nos digan que ha habido un episodio puntual de elevación de la contaminación», ha expuesto el edil de Vox.

Ortega Smith calcula que esos días de alta polución en Madrid «son aproximadamente entre siete y diez días al año. En esos lugares y en esos días concretos se aplicarán medidas de reducción del tráfico. El resto, libertad de movimiento. Especialmente para esos miles y miles de vehículos de trabajadores, de autónomos… que no pueden tener un vehículo eléctrico de 40 ó 50.000 euros». Rechaza también la imposición de peajes para entrar en el centro al volante.

Multas

Sobre la posibilidad de que quitar las zonas de bajas emisiones vaya en contra de la Unión Europea y la Ley de Cambio Climático, Ortega Smith responde: «Estamos perfectamente de acuerdo con la ley, con lo que establece la directiva europea, que haya zonas de bajas emisiones en ciudades de más de 50.000 habitantes. Lo que no dice de ninguna manera es que obligatoriamente esas zonas tengan ni que abarcar la totalidad de la ciudad, ni que sea en los 365 días del año. La prueba la tenemos en diversas ciudades de España, que ya han aplicado modelos muy puntuales en determinadas zonas».

Madrid Central en su entrada en vigor con Manuela Carmena.

«Nosotros, lo que le diremos a la Unión Europea es que vamos a ser pioneros en todas las medidas que ayuden a mejorar todavía más la calidad del aire. La calidad del aire en Madrid es extraordinariamente buena, lo era antes del Madrid Central de Manuela Carmena, con el Madrid Central de Carmeida [sic] y lo va a ser, aunque se derogue la ordenanza de movilidad, porque son episodios puntuales que tienen que ver, no con la contaminación de Madrid, sino con episodios vinculados a los cambios en el clima. Son de carácter estacional, es decir, cambios en el clima», ha defendido.

«Imaginemos la hipótesis de que fuera obligatorio, que no lo es, aplicar un sistema de sanciones en todo Madrid a todos los vehículos, si nos dicen que sí o sí tenemos que poner multas para que los vehículos no entren, diremos, bien, pondremos sanciones de un céntimo a aquél que entre. Tendrán un céntimo de sanción y estoy cumpliendo, pero no estoy arruinando con 200, 400 o 500 euros a tantos autónomos, a tantas familias a las que se les está prohibiendo poder entrar con su coche, con su pequeña furgoneta o con su camión», ha zanjado.