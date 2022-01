La alcaldesa socialista de Alcorcón, Natalia de Andrés, ha rechazado dimitir a pesar de la condena a cinco años de inhabilitación para administrar y gestionar bienes ajenos por quebrar una empresa pública, que este martes adelantó OKDIARIO, y ha adelantado que recurrirá.

Tras guardar silencio durante más de un día desde que se diera a conocer la sentencia del Juzgado nº6 de lo Mercantil de Madrid por la liquidación de EMGIASA, la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón, De Andrés ha ofrecido una rueda de prensa telemática en la que ha afirmado que el fallo no afecta a sus funciones como alcaldesa.

La socialista se ha aferrado a un informe que solicitó a los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Alcorcón que, según ha manifestado, concluyeron que la sentencia, al ser del ámbito mercantil, «no impide el funcionamiento normal» de sus funciones como alcaldesa.

Además, la socialista ha calificado la condena, que también se ha impuesto al resto de miembros del consejo de administración de la compañía, así como al Ayuntamiento de Alcorcón, en ese momento comandado por el socialista Enrique Cascallana, como «desproporcionada» y ha criticado que la sentencia «no se ajusta a la realidad de los hechos».

Sobre este extremo ha subrayado que el fallo se apoya en «irregularidades contables relevantes» que llevaron a la quiebra a la empresa pero que, ha asegurado, eran «cuestiones técnicas» en las que «los políticos» no intervenían.

De hecho, la alcaldesa ha defendido la gestión de todo el consejo de administración condenado. «La gestión realizada mereció la pena para que los jóvenes tuvieran una vivienda a un precio asequible», ha afirmado.

De Andrés ha insistido en diversas ocasiones en que «la sentencia no es firme» y que van a recurrirla con el convencimiento de que instancias superiores le den la razón.

Además, ha enfatizado que el fallo no le atribuye la comisión de ningún delito y en él no figura desvió patrimonial, mientras que sobre su condena a cinco años de inhabilitación ha reiterado de que se limita al «ámbito mercantil» por lo que no afecta, a su juicio, a sus funciones como alcaldesa.

Un extremo que no comparten desde la oposición, que ha pedido su dimisión inmediata y ha solicitado la celebración de un Pleno Extraordinario antes del 15 de febrero para abordar esta cuestión. La portavoz del PP en Alcorcón, Ana Gómez, ha pedido también la retirada de los Presupuestos de 2022 del Pleno que se va a celebrar esta tarde.

Por su parte, Podemos, socios de coalición del PSOE en el Gobierno Municipal de Alcorcón, ha adelantado que seguirá apoyando a la alcaldesa a pesar de la condena. Así lo ha manifestado el líder de la formación morada en la Comunidad de Madrid y teniente de alcalde en el municipio, Jesús Santos, en un vídeo difundido este miércoles en el que insiste, al igual que la alcaldesa, en el que el fallo no es firme y afecta al ámbito mercantil.