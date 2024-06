El alcalde de Fuenlabrada (PSOE) reprocha a Lobato su silencio con los menas: «Interesa más Cataluña»

El centro de menores no acompañados que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha en Fuenlabrada ha abierto una grieta en el PSOE. El alcalde del municipio, Javier Ayala, -que se opone frontalmente a este centro- ha reprochado al líder de los socialistas en Madrid, Juan Lobato, su silencio y le ha acusado de «abandonar Fuenlabrada» por estar más preocupado de otros asuntos. «Ha interesado más hablar de amnistía y Cataluña», ha sentenciado el regidor fuenlabreño.

Lobato y Ayala son viejos adversarios. Ambos compitieron en 2021 en la carrera a la Secretaría General del PSOE-M, que acabó ganando el primero. A pesar de que el alcalde de Fuenlabrada ha asegurado que hay que saber «ganar y saber perder», lo cierto es que ha lanzado una indirecta al líder de los socialistas madrileños.

«Yo creo que ha habido a quien le ha interesado más hablar de la amnistía y de Cataluña que del centro de menores de Fuenlabrada. Lo digo dentro de mi propio partido. A mí lo que me parece es que cada uno tenemos que opinar donde nos corresponde y desde luego saber con lo que dices cómo se te identifica ser más de izquierdas. Creo que es fundamental», ha espetado Javier Ayala.

Ayala ha remarcado que cuando uno tiene «un puesto de responsabilidad» tiene que «hablar de todo», pero que «uno tiene que saber sobre lo que tiene que opinar». «Yo he sido completamente leal pero con Fuenlabrada no se juega. He echado de menos que alguien diga algo, que mi secretario general diga algo con respecto al centro de menores no acompañados. Me parece que sería lo normal, porque no es una política local y de la Comunidad de Madrid, es una política regional», ha sentenciado el alcalde de Fuenlabrada en una clara indirecta a Lobato.

El Ayuntamiento socialista de Fuenlabrada ha demostrado su doble moral con su rechazo a la apertura del centro de menas en el que la Comunidad de Madrid atenderá a los menores extranjeros no acompañados que serán trasladados desde Canarias a la región, después de que Pedro Sánchez aceptara derivarlos a las comunidades autónomas.

La Comunidad de Madrid y el municipio socialista llevan meses de tira y afloja con el centro de menas de La Cantueña. Desde que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso anunciara su intención de instalar este centro en el edificio cedido por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, Ayala ha iniciado un pulso político y judicial contra la Comunidad de Madrid y ha mostrado su oposición a que un centenar de menores vayan a unas instalaciones que, según asegura, «no cumplen los parámetros de Derechos Humanos» establecidos por la Unión Europea para ello.

Críticas al PSOE de Lobato

Por otro lado, el alcalde de Fuenlabrada cree que el votante dejó de optar por la papeleta de los socialistas y vio a Más Madrid como la alternativa al PP porque el PSOE liderado por Juan Lobato no ha lanzado «un mensaje claramente de izquierdas». «La gente está deseando que llegue el PSOE con unas alternativas que sean claras y nítidamente de izquierdas y lo he dicho internamente y hoy lo manifiesto», ha defendido el regidor reivindicando a su municipio y al sur de la región como brújula que debería orientar al PSOE-M.

Así, ha negado que la sociedad madrileña se esté «derechizando más» ante la mayoría absoluta lograda por el PP de Isabel Díaz Ayuso, si no que cree que los madrileños están «esperando un proyecto de Comunidad en el que se vea reflejado» y que ese modelo sería «más parecido a Getafe, más parecido a Alcorcón, más parecido a Fuenlabrada».