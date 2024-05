Las voces discordantes con el liderazgo de Juan Lobato como secretario general del PSOE de Madrid suenan cada vez más alto. Las suspicacias dentro del partido han crecido de manera significativa en las últimas semanas, con un sector descontento por su «poca fuerza» contra un rival que «no es el PP, sino el PP de Ayuso», indican fuentes socialistas a OKDIARIO.

Quienes cuestionan el liderazgo del ex alcalde de Soto del Real subrayan que en una situación política como la actual «no se puede ser equidistante», e insisten en que el madrileño no sólo tiene que hacer frente a la presidenta de la Comunidad de Madrid: tiene que dar batalla a «una líder que hace oposición a Pedro Sánchez». El peso de su figura a nivel nacional no es el de cualquier presidente regional, según sus palabras.

La «preocupación» que existe entre alcaldes y concejales socialistas es palpable, porque la formación necesita «rearmarse». «Ahora mismo estamos débiles», reconocen. Además, «dadas las circunstancias», esperan un PSOE con un «posicionamiento claro de izquierdas» para conseguir tener «a los suyos macizados».

Todos coinciden en que Lobato no muestra la vehemencia necesaria y «sólo se puede llegar a la Puerta del Sol siendo jefe de la oposición de verdad». «Hay que ponerle pasión», reiteran.

También critican la poca firmeza que ha mostrado ante situaciones concretas en los plenos de la Asamblea regional, por ejemplo con las recientes palabras de Alfonso Serrano. El número 2 del PP de Madrid insinuó en repetidas ocasiones que la oposición esconde parte de su dinero y su patrimonio, una acusación que hizo de forma directa a varios diputados de Más Madrid.

Manuela Bergerot intentó responderle, pero el presidente de la Cámara no le dio la palabra, por lo que el grupo municipal al completo decidió abandonar el hemiciclo. Los socialistas críticos con Lobato le reprochan que no tomara la misma iniciativa que Más Madrid y mostrara su «unidad con la izquierda». «Mi concepción de liderazgo es otro y Lobato lleva ya un tiempo y no ha mejorado. Le falta garra con una presidenta como la que tenemos», opinan.

«Minar la imagen» de Juan Lobato

Otros socialistas consideran positivo evaluar al portavoz de la Asamblea como una forma de «testar» la opinión de los compañeros y saber así «quién daría un paso al frente». «El liderazgo en el PSOE está por los suelos, pero también es cierto que respetamos a nuestro secretario general y es difícil escuchar a alguien reconocer que esté dispuesto a postularse», detallan.

Sin embargo, sí que hay compañeros de partido que critican negativamente los movimientos de otros socialistas «por detrás para minar la imagen de Juan en el PSOE y mostrarlo como un líder sin relevancia», un comportamiento que llevan a la práctica «sin dar la cara».

Juan Lobato no está siendo cuestionado únicamente por sus compañeros de partido en la privacidad, sino que está sirviendo también como arma arrojadiza para el PP, que en las últimas semanas ha echado varias veces en cara al portavoz socialista los escasos apoyos con los que cuenta. Recientemente, incluso, bromearon con que «ya le atacan hasta desde Más Madrid» en los plenos. También jalearon a otro diputado del PSOE que intervino en el debate, para comentar después en tono de humor que estaban ante «el próximo candidato» de la formación.

El madrileño ha tenido que encajar en los debates en la Cámara embestidas con las que se le ha dicho que «el cargo se le queda pequeño», «se está hundiendo cada día más», «va a dejar al PSOE en mínimos» y que su partido «ya no cuenta» con él.