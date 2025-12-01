Adiós a una de las cafeterías de toda la vida de Madrid: cierra sus puertas a partir de hoy y no hay vuelta atrás

Las cafeterías siempre han sido mucho más que simples locales donde se sirve café. En muchos municipios, los vecinos encuentran en estos establecimientos un lugar donde reunirse, algo especialmente valioso para los mayores, ya que constituyen un refugio frente a la soledad que en ocasiones acompaña a la tercera edad. En este contexto, el anuncio de un cierre genera preocupación y un sentimiento de pérdida que afecta al tejido social del municipio.

En Alpedrete, una localidad de la Comunidad de Madrid, este escenario se ha hecho realidad. Una de las cafeterías más emblemáticas del municipio, situada en el Centro de Mayores Los Canteros, ha comenzado a reducir sus horarios de atención al público. Este centro, ubicado en la Plaza de la Constitución, alberga una cafetería que hasta hace poco permanecía abierta de lunes a domingo durante todo el día.

El cierre de esta cafetería en Alpedrete

Sin embargo, desde hace unos días, el local sólo abre de lunes a viernes de 10:00 horas a 16:00 horas. Los fines de semana, el horario se mantiene de 12:30 horas a 20:00 horas. Por lo tanto, aunque mantiene cierta actividad, supone un recorte significativo que podría anticipar un cierre total en los próximos días.

El motivo de esta situación está ligado a la licitación del servicio. La concejala Deborah Alcaráz, del grupo municipal Más Madrid, explicó a los medios que la cafetería debería haber salido a licitación el año pasado. Sin embargo, por motivos que no se han aclarado completamente, el proceso se paralizó. Para poder mantener el servicio de manera provisional, se adjudicó un contrato menor temporal, el cual venció en abril y, desde entonces, el servicio ha continuado operando sin un marco contractual formal.

Desde el punto de vista administrativo, la falta de licitación formal representa un problema legal y operativo. Mantener un servicio público sin contrato en vigor puede generar responsabilidades para el Ayuntamiento y dificulta la planificación de recursos. Según Alcaráz, «el servicio continuó prestándose sin contrato en vigor durante varios meses, lo que no es sostenible ni para los trabajadores ni para los usuarios». La formación política insiste en la necesidad de garantizar que la cafetería siga funcionando.

El cierre parcial de la cafetería también tiene consecuencias directas en la comunidad. La sala, aunque sigue abierta, permanece sin personal en la barra. La pérdida de este espacio equivaldría a un recorte significativo de la vida comunitaria en Alpedrete, dejando a muchas personas sin un lugar habitual de encuentro.

Demografía

«Alpedrete es un municipio de la Comunidad de Madrid conocido por sus canteras, de las que se extrajo granito para construir monumentos como el Monasterio de El Escorial, el Palacio de Oriente o el Valle de los Caídos. Esas canteras que dieron vida y economía a la villa se localizan en un entorno natural apreciado por su flora y por su fauna. Alpedrete está nominado, junto con otros municipios de la zona, a convertirse en Reserva de la Biosfera; y ha pedido la inclusión de sus canteras en el Catálogo de Humedales de la Comunidad de Madrid».

«Alpedrete es un municipio pequeño respecto a sus vecinos en los que a extensión geográfica se refiere. Ocupa el puesto 169 de los 179 municipios que existen en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, ocupa el vigésimo lugar en densidad de población (unos 1127 habitantes por kilómetro cuadrada)».

En 2024, la población censada asciende a 15.655 habitantes, de los cuales 7.675 son hombres y 7.980 mujeres, mostrando una tasa de feminidad de 1,04, ligeramente superior a la media de la zona y de la Comunidad de Madrid. El crecimiento relativo de la población es del 1,31 %, algo inferior al de la zona (1,58 %) y a la media regional (2 %). El grado de juventud se sitúa en 14,01 %, mientras que el grado de envejecimiento alcanza el 14,86 %, indicando que la población mayor empieza a tener un peso relevante.

La proporción de dependencia es del 0,41, inferior a la media regional (0,48), lo que sugiere que la carga económica de la población no activa es relativamente contenida. La proporción de reemplazamiento se sitúa en 0,70, y la razón de progresividad alcanza 68,83 %, reflejando una población que aún mantiene capacidad de renovación pero por debajo de los valores medios de la Comunidad.

En cuanto a la población extranjera, en 2024 se registran 100,73 extranjeros por cada 1.000 habitantes, con un ligero predominio femenino (52,89 %). La mayoría proviene de Sudamérica (3,21 %), seguida de África (1 %) y Centroamérica y Caribe (0,81 %). El flujo migratorio interno y externo muestra que 678 personas se trasladaron dentro de la Comunidad de Madrid en 2023, mientras que 231 emigraron a otras comunidades autónomas y 160 llegaron desde fuera de la región.

El movimiento natural de la población refleja estabilidad, con un crecimiento vegetativo prácticamente nulo (-8), 85 nacimientos y 84 defunciones en 2023. Se registraron 67 matrimonios y ninguna muerte fetal tardía, datos que indican un equilibrio demográfico general aunque con tendencias de envejecimiento que podrían consolidarse en los próximos años. La información sugiere la necesidad de políticas de apoyo a la población mayor.