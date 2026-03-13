90.000 m² y a 30 minutos de Madrid: acaba de abrir el nuevo centro comercial con cine y bolera que va a arrasar

Illescas estrenó este jueves 12 de marzo un nuevo centro comercial que aspira a convertirse en uno de los grandes polos de ocio y compras del entorno sur de Madrid. Se llama Señorío Plaza y, aunque está en Toledo, para muchos madrileños queda más cerca que algunos centros de la propia capital si bien en coche, el trayecto apenas dura media hora.

El complejo ocupa alrededor de 90.000 metros cuadrados y combina supermercados, moda, hogar, restauración y entretenimiento en un mismo espacio. No es un formato pequeño ni de paso rápido sino que estamos ante un centro comercial de lo más completo en el que el visitante va poder hacer la compra, mirar tiendas, quedarse a comer y terminar la jornada en el cine o en la bolera sin necesidad de desplazarse a otro lugar. La apertura, además, no se limita a un único día. Desde ayer y durante cuatro jornadas se han programado actividades especiales de inauguración, pensadas para dar a conocer el recinto y animar las primeras visitas. Paralelamente, en las últimas semanas se han ido confirmando las marcas que forman parte del proyecto, lo que ha ido generando expectación en la zona.

Uno de los aspectos que más llaman la atención es la presencia de dos grandes supermercados dentro del mismo recinto. Por un lado está Alcampo, con su formato amplio y su oferta que va más allá de la alimentación, incluyendo electrónica, textil y productos para el hogar. Por otro, Lidl, que continúa reforzando su implantación en el centro del país con un modelo centrado en precios ajustados y marca propia.

La convivencia de ambos operadores en el mismo espacio no es habitual y puede convertir al centro en una referencia para la compra semanal de muchos vecinos de Illescas y municipios próximos. A esa oferta se añade Action, la cadena holandesa que se ha expandido con rapidez en España. Su principal atractivo está en los precios bajos, con buena parte del catálogo por debajo de los dos euros. Artículos de papelería, pequeños accesorios para casa, detalles decorativos o productos de temporada forman parte de su surtido, lo que suele atraer a un público amplio y muy variado.

Decoración y equipamiento para el hogar

El nuevo centro comercial también apuesta por el sector del hogar y la decoración con varias tiendas especializadas. Entre las marcas confirmadas se encuentran Ideal Home, Hôma y Jysk, que ofrecen mobiliario, textiles y elementos decorativos para distintos estilos de vivienda.

A ellas se suman establecimientos que se centran en el descanso y el equipamiento del hogar como Dormity.com, especializada en colchones, almohadas y ropa de cama, o MaxColchón, otra firma conocida dentro de este sector. La oferta se completa con Pinturas Bermellón, dirigida a quienes buscan renovar o mejorar su vivienda.

Moda, mascotas, deporte y servicios

La variedad de comercios es otro de los aspectos destacados del nuevo centro comercial. Entre las tiendas que ya han confirmado su presencia se encuentran Kiabi, centrada en moda asequible para toda la familia, y Sprinter, especializada en ropa y equipamiento deportivo. También habrá espacio para Toy Planet, dedicada al mundo del juguete, y Kiwoko, que es una cadena de sobras conocida por sus productos para mascotas. A estos establecimientos se suman otros servicios como Feu Vert, orientado al mantenimiento y equipamiento de vehículos, Soloptical, especializada en óptica, y la lavandería Reketebien.

Restaurantes y cafeterías dentro de Señorío Plaza

La restauración será otro de los puntos fuertes de Señorío Plaza. El centro reúne varias cadenas conocidas que permitirán comer o cenar sin salir del recinto. Entre ellas destacan McDonald’s, Ginos, Vips y 100 Montaditos, cuatro marcas muy populares en los centros comerciales españoles.

También se incorporan otras propuestas como Anubis, un espacio de coctelería y café, además de New Yorkers Café y Churrería Emma Fernández, que aportará opciones más tradicionales.

Zona de foodtrucks y propuestas gastronómicas diferentes

El complejo cuenta además con un espacio dedicado a foodtrucks, gestionado por la empresa Foodtrukertz. Este espacio reunirá propuestas de comida callejera como New York Candy, centrada en dulces y productos inspirados en Estados Unidos. También estará presente la cerveza artesana Bola, elaborada en la provincia de Toledo, lo que añade un toque local a la oferta gastronómica del centro.

Cine, bolera y atracciones para toda la familia

El ocio tendrá un papel destacado dentro de Señorío Plaza. El centro cuenta con Odeón Multicines, que ofrecerá una cartelera con los principales estrenos.

A esto se suma BowlingCo, una bolera pensada para disfrutar en grupo, ya sea con amigos o en familia. El complejo también incorpora Magic Waho, un espacio de entretenimiento con diferentes atracciones como colchonetas, tirolinas, rocódromo y zonas de jumping. Con esta combinación de comercio, restauración y ocio, el nuevo centro comercial de Illescas aspira a convertirse en uno de los destinos de compras y entretenimiento más visitados de la zona sur de Madrid.