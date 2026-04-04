Adiós a los viajes largos: el cambio inesperado del Ejército alemán que en España muchos temen

Los ciudadanos de Alemania de entre 17 y 45 años deberán pedir permiso al Ejército para salir del país más de tres meses, para realizar viajes largos. Forma parte de una nueva normativa en Alemania vinculada a la modernización de su sistema de servicio militar que refuerza el control administrativo sobre los periodos de estancia en el extranjero de determinados ciudadanos sujetos a obligaciones de registro y disponibilidad. El cambio forma parte de una reforma más amplia destinada en Alemania a aumentar la capacidad de reclutamiento de las Fuerzas Armadas y mejorar la planificación de personal en caso de necesidad.

Ley de modernización del servicio militar

Alemania ha puesto en marcha la Ley de Modernización del Servicio Militar, un conjunto de medidas destinadas a reforzar la planificación y la capacidad de reclutamiento de las Fuerzas Armadas. La normativa de Alemania introduce cambios en los sistemas de registro y evaluación de posibles reclutas, en un contexto en el que el Gobierno busca aumentar el número de efectivos disponibles.

Examen médico obligatorio

La ley establece la realización de un examen médico obligatorio para los varones nacidos a partir de 2008, con el objetivo de identificar a potenciales candidatos al servicio militar. Según el Ministerio de Defensa, la medida forma parte de un sistema de preparación que permitiría ampliar la base de reclutamiento si fuera necesario.

Objetivo de aumento de efectivos

El Ejecutivo prevé incrementar el tamaño de las Fuerzas Armadas hasta aproximadamente 260.000 soldados activos, lo que supondría un aumento de decenas de miles de efectivos respecto a las cifras actuales. El refuerzo se plantea inicialmente sobre una base voluntaria.

Posible activación de mecanismos obligatorios

La normativa contempla la posibilidad de introducir obligaciones adicionales si el reclutamiento voluntario no alcanza los objetivos previstos. El Gobierno ha subrayado que el sistema mantiene el principio de voluntariedad como base del servicio militar.

Notificación de estancias en el extranjero

La ley incluye además la obligación de notificar estancias prolongadas en el extranjero, superiores a tres meses, para los ciudadanos sujetos a registro militar. Según un portavoz del Ministerio de Defensa, estas autorizaciones se concederán de forma general en los casos en que no exista previsión de incorporación al servicio durante ese periodo.

Sin régimen sancionador específico

Las autoridades han indicado que la obligación de notificación no cuenta con un sistema sancionador específico y que su aplicación práctica será limitada. El Ministerio de Defensa trabaja en normas administrativas para concretar excepciones y reducir la carga burocrática.

Antecedente en la Guerra Fría

El Gobierno ha recordado que medidas similares ya existieron en el pasado, durante la Guerra Fría, aunque con una aplicación limitada y sin efectos relevantes en la práctica administrativa.

Reforma de refuerzo de defensa

La medida se enmarca en un proceso más amplio de adaptación de la política de defensa alemana, que busca mejorar la capacidad de respuesta y planificación de personal en un entorno de mayor incertidumbre en materia de seguridad.