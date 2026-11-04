El 22 de diciembre millones de españoles van a volver a estar pendientes de los niños de San Ildefonso, pero mientras unos hacen cuentas pensando en lo que cobrarían si les toca el Gordo, existe otra cifra de la que se habla bastante menos. La Lotería de Navidad mueve cada año miles de millones de euros y como ya sabemos, una parte de ese dinero termina, de una forma u otra, en el sector público, pero ¿cuánto exactamente?.

El año pasado se vendieron décimos por más de 3.554 millones de euros, un 1,4% más que en 2024. Pero no todo ese dinero se lo queda Loterías y Apuestas del Estado, porque siete de cada diez euros se destinan a premios y también hay que pagar a las administraciones y asumir los gastos del sorteo. Hacienda, además, cobra su parte cuando alguno de los premios supera el mínimo que está libre de impuestos.

¿Cuánto dinero gana el Estado con la Lotería de Navidad?

Pocas semanas del año mueven tanto dinero en las administraciones de lotería como las anteriores al 22 de diciembre. La compra de décimos no se limita a uno solo. Se compra el décimo de la familia, el del trabajo, el del bar al que se va habitualmente y, muchas veces, alguno más «por si acaso». Todo eso llevó las ventas de 2025 hasta los 3.554.452.080 euros, siendo el quinto año consecutivo de crecimiento después del descenso de 2020.

El dato impresiona, pero no equivale a lo que gana el Estado. La Lotería de Navidad reparte el 70% en premios así que tomando como referencia las ventas de 2025, alrededor de 2.488 millones de euros estuvieron vinculados a esa parte del sorteo. El otro 30% tampoco puede considerarse íntegramente beneficio. Las administraciones reciben una comisión por cada décimo vendido y hay otros gastos de gestión y comercialización que deben salir de ese dinero.

En Navidad, la comisión de los loteros ronda el 4,5%, inferior a la que perciben con otros juegos. Si se utiliza como referencia la facturación de 2025, estaríamos hablando de cerca de 160 millones de euros en comisiones. Una vez descontados esos conceptos queda el resultado de la actividad de SELAE, una sociedad propiedad del Estado y cuyos beneficios repercuten finalmente en las cuentas públicas.

Cuánto se queda Hacienda si toca el Gordo

Luego está Hacienda, que entra en juego por otra vía. Los premios de loterías están libres de impuestos hasta los primeros 40.000 euros. Si la cantidad ganada supera ese límite, el exceso paga un gravamen del 20%. Con el Gordo las cuentas son fáciles, de modo que cada décimo premiado recibe 400.000 euros y los primeros 40.000 quedan íntegros para el ganador y sobre los otros 360.000 se aplica el impuesto, de modo que la retención es de 72.000 euros. Así, de los 400.000 anunciados, quien tenga un décimo del primer premio recibe finalmente 328.000 euros. El dinero se descuenta antes de entregar el premio, así que el ganador no tiene que reservar después una parte para pagarla en la declaración de la renta.

Algo parecido ocurre con el resto de premios que rebasen el límite exento. Ahora bien, saber de antemano cuánto ingresará Hacienda cada Navidad es imposible. Dependerá de los décimos vendidos de cada número premiado y de cómo se encuentren repartidos. En conjunto, la cantidad recaudada por esta vía suele situarse en varias decenas de millones de euros.

No todo el 30% acaba en las arcas del Estado

Precisamente aquí está una de las confusiones habituales cuando se intenta calcular cuánto gana el Estado con la Lotería de Navidad. Si el 70% va a premios, parece lógico pensar que el otro 30% se lo queda directamente. Pero las cuentas no funcionan así. Dentro de ese porcentaje están las comisiones de las administraciones, el coste de gestionar el sorteo y otros gastos derivados de la propia actividad de SELAE.

El Estado obtiene dinero porque es propietario de la sociedad y recibe el resultado económico generado por ella. Al mismo tiempo, Hacienda recauda el gravamen de los premios más altos. Son dos vías distintas y ninguna permite establecer una cifra exacta mirando únicamente la recaudación total del sorteo. Lo que sí da una idea de su importancia es el volumen de ventas. Más de 3.500 millones de euros en un solo sorteo convierten la campaña navideña en uno de los momentos más importantes del año para Loterías.

Los loteros piden que el décimo suba a 25 euros

Curiosamente, mientras las ventas llevan años aumentando, muchos propietarios de administraciones aseguran que sus cuentas no están mejorando al mismo ritmo. La Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Lotería señaló que el 53% perdió rentabilidad en 2025 respecto al año anterior.

Una de sus quejas tiene que ver con los 20 euros que cuesta el décimo de Navidad. El precio lleva 23 años sin subir, mientras que alquileres, suministros, salarios y otros gastos de los establecimientos sí lo han hecho. El sector ha planteado elevarlo a 25 euros y aumentar también el Gordo hasta los 500.000 euros por décimo. Pero por ahora nada cambia ya que cada décimo sigue costando 20 euros y el primer premio continúa siendo de 400.000 euros.