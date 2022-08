Los 9 animales que no tienen cerebro y curiosidades sobre ellos

No todos los animales tienen cerebro, en esta lista encontrarás unos cuantos que carecen de este elemento que parece indispensable para la vida. En realidad, la evolución de las especies tiene sus caprichos y en este mundo repleto de animales sorprendentes, existe un gran número de ellos que no tienen un órgano vital. El cerebro puede parecer el elemento fundamental para la vida, pero en realidad no lo es. Toma nota de aquellos seres que han evolucionado sin cerebro y llevan miles de años en este planeta viviendo generación tras generación sin necesidad de incorporar este elemento.

Estos son algunos animales sin cerebro que quizás no conozcas