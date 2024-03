‘Sugardating’, la nueva cultura de las relaciones por interés

Libros, series, blogs especializados, noticias en TV, Instagram, TikTok, Facebook…en todas partes se ha hablado ya del sugardating, y en un lapso de tiempo de poco más de 5 años se ha establecido una auténtica cultura alrededor del término sugar baby: una mujer que busca un hombre adinerado -un sugar daddy- para mantener una relación, únicamente motivada por el interés.

El término sugar daddy se lo debemos al propietario de una fábrica de dulces, Adolph B. Spreckels, y a su relación con una joven modelo más joven que él, Alma de Bretteville. A pesar del estigma social de la época, la pareja se casó y ella comenzó a llamarle cariñosamente «sugar daddy» en reuniones sociales, consiguiendo cierta aceptación del término.

Un término que ha ido alcanzando popularidad y que, con el auge de las redes sociales y el uso de las mismas por parte de la generación X, se presenta como un término usado en muchas de las conversaciones entre mujeres jóvenes de todo el mundo.

Mucho más que una moda pasajera

Según sugardaddyespaña.com, la plataforma líder en este tipo de citas y la que más usuarios de España tiene (cerca de cien mil), más de 1000 mujeres entre 20 y 30 años se unen a esta red social cada mes, siendo además la proporción de mujeres respecto a hombres de 7 a 1.

La cultura del sugardating no solo se refleja en las cifras de plataformas especializadas, sino también en la proliferación de libros, series, blogs y contenidos sobre ello en redes sociales. Una búsqueda rápida de libros con el término sugar daddy arroja alrededor de 100 títulos en español y muchos más en inglés.

Etiquetas relacionadas con el sugardating como #sugarbabylife o #sugardaddy están ganando cada vez más popularidad en redes sociales, sobre todo en TikTok y acumulan más de 1,6 billones de visitas. De hecho, muchas sugar baby se han subido al carro de las redes sociales con canales en los que explican desde trucos de belleza para buscar un POT (potential, o posible sugar daddy), hasta consejos de etiqueta en sociedad. Otras sencillamente muestran el estilo de vida, viajes y regalos que su nuevo sugar le ofrece.

Una encuesta de sugardaddyespaña.com, revela también que más del 50% de las usuarias se dan de alta en la plataforma por recomendación de una amiga. Según explica Sheila, una usuaria de la plataforma de 22 años, «sólo hay que estar un rato en Instagram para ver que amigas tuyas hablan de este tema, o lo mencionan. Es algo que ya está aceptado y normalizado entre las mujeres jóvenes, aunque se habla de ello en broma». Según esta misma encuesta, además, el 50% de las mujeres entran por curiosidad y más del 70% lo hacen buscando «nuevas experiencias».

En la misma plataforma indican también que la mayoría de usuarias tienen estudios superiores y están cursando una carrera, o bien un postgrado. Las ciudades con más sugar daddies son Madrid y Barcelona, seguidas de Valencia, Sevilla y Bilbao. Por su parte, las ciudades con más sugar babies son Barcelona y Valencia seguidas de Madrid, Sevilla y Bilbao. Además, en Barcelona y Valencia está más aceptado el término y hay más cultura e información al respecto.

El hombre mayor como modelo de pareja

La aceptación del término, de la cultura que lo rodea y de este modelo de pareja van irremediablemente de la mano de una sociedad más longeva, a la vez que saludable. Según un sugar daddy, usuario de la plataforma, el motivo por el que cada vez más hombres usan este tipo de redes es, tanto el aspecto más cuidado y atractivo que lucen ahora los mayores de 40, como la falta de tiempo y el desamor, explica; «ahora buscamos cosas diferentes: ellas buscan seguridad económica y nosotros buscamos relaciones que no sean complicadas. Eso es lo que creo que hace que se usen tanto estas plataformas», concluye.

Más allá de los estereotipos

Contrariamente a ciertos estereotipos, no todas las mujeres jóvenes buscan hombres mayores por razones económicas o profesionales. Un estudio publicado en la revista científica Plos One asegura que los rasgos de personalidad, el físico y el atractivo son altamente valorados en ambos sexos, así como la edad, la inteligencia y la educación. Asimismo, la revista Psychology Today señala que muchas relaciones con diferencias significativas de edad no están basadas en problemas emocionales de la infancia.

En los países occidentales, aproximadamente el 8% de las parejas heterosexuales tienen una diferencia de edad de 10 años o más, una cifra que se eleva al 25% en las uniones entre hombres y al 15% en las relaciones entre mujeres. Para algunas parejas, esta brecha es aún mayor: en EE.UU, alrededor del 1% de las parejas heterosexuales tienen una diferencia de edad de 28 años o más. Este dato contrasta con el promedio de diferencia de edad en las parejas de 1900, que era aproximadamente el doble de la diferencia en el año 2000.

¿Modelo de pareja o simple interés?

Es un error pensar que este tipo de relaciones están basadas en el interés sexual, como sería un servicio de escorts, en vez de ser relaciones de beneficio mutuo. De hecho, en la mayoría de páginas que existen dedicadas al sugardating, no se permite este tipo de intercambios transaccionales. Desde la plataforma sugardaddyespaña.com aseguran que se «bloquea y expulsa a todos los usuarios que son reportados por buscar relaciones esporádicas, aunque en la intimidad de las relaciones personales no se puede saber a qué tipo de acuerdos desean llegar».

En definitiva parece que la cultura del sugardating, a pesar de su controversia y sus detractores, ha llegado para quedarse y poco a poco va evolucionando dentro del complejo mundo de las relaciones humanas al igual que lo hicieron otros términos como el poliamor o el swingering. Al final, lo que hay que tener claro es que la honestidad, la comunicación y el respeto deben ser los pilares fundamentales de cualquier tipo de relación.

Para esta red social, las relaciones sugar son el reflejo de un cambio en las dinámicas sentimentales y sociales de nuestra época. Relaciones que desafían las nociones tradicionales de compromiso, y que sugieren un modelo más flexible que prioriza las necesidades y deseos individuales. Una evolución en el concepto de relaciones personales que se alinea con un movimiento global hacia una mayor libertad en la expresión de la identidad y las elecciones de vida, que permite a las personas explorar y definir sus propias versiones de felicidad y satisfacción.

Un universo en el que el uso de plataformas digitales como sugardaddyespaña.com es clave para facilitar estas relaciones, y que reafirma que la tecnología se ha convertido en un medio para que individuos con intereses y objetivos similares se conecten en maneras que antes eran impensables.