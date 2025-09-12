Starbucks Bernabéu®: el nuevo ‘place to be’ para los amantes del café en pleno corazón de Madrid

Madrid se reinventa a través del café. Starbucks® acaba de inaugurar oficialmente su flagship más espectacular en España: Starbucks Bernabéu: un espacio de 900m² que no sólo ofrece café, sino una experiencia sensorial completa. Ubicado en el corazón del estadio Bernabéu, este nuevo local se convierte en parada obligatoria para los amantes del café y el diseño y así lo demostró su inauguración oficial ante más de 250 invitados

Cafés con sello Starbucks Reserve®

La nueva tienda insignia presenta una cuidada selección de cafés Starbucks Reserve®, elaborados por baristas expertos —los reconocidos “coffee masters”— que transforman cada taza en una obra de arte. Este espacio está pensado para quienes buscan algo más que un espresso: una conexión auténtica con el origen, el sabor y la historia del café.

Coctelería creativa con alma cafetera

¿Un cóctel con base de café? Sí, y mucho más. La zona de mixología ofrece bebidas que fusionan ingredientes inesperados con el carácter del café, creando combinaciones sofisticadas y sorprendentes. Disfrutar de vistas al terreno de juego del estadio Bernabéu mientras se disfruta de un Starbucks Reserve Espresso Martini es una sensación inigualable. Un cóctel icónico, donde la intensidad del café espresso se fusiona a la perfección con el vodka con un toque avainillado.

Starbucks® Bernabéu es el lugar perfecto para descubrir nuevas formas de disfrutar de una bebida única, desde el día hasta la noche.

Una propuesta gastronómica diferencial

La propuesta gastronómica va más allá de lo habitual gracias a una variada carta de platos que combinan los sabores más madrileños con una cocina de innovación. Platos pensados para maridar con café, opciones exclusivas que no se pueden encontrar en ningún otro local de la marca y una carta que celebra la creatividad culinaria. Todo en un entorno que invita a quedarse, conversar y saborear sin prisa.

Madrid como inspiración

Bajo el lema ‘Pasión por el café, pasión por Madrid’, la tienda insignia del Bernabéu pretende representar el vínculo forjado entre la marca y la capital española, ofreciendo una experiencia sensorial sin igual.

Con vistas privilegiadas al estadio Bernabéu, esta flagship está pensada para vivir Madrid en toda su esencia. Cada rincón celebra la luz, el ritmo y la energía de la capital, convirtiéndose en un punto de encuentro para locales, viajeros y amantes del lifestyle urbano.

Arte inmersivo y diseño con alma madrileña

El arte es protagonista desde el primer paso en la nueva tienda insignia de Starbucks® Bernabéu. Un arco digital inmersivo envuelve al visitante en un viaje visual que narra el proceso del café con estética impresionista inspirada en el pintor español Joaquín Sorolla. Y como broche, una escultura abstracta de la icónica sirena de Starbucks, creada por la artista madrileña Cristina Mejías, cuelga del atrio vertical como símbolo de conexión entre la marca y la ciudad.

Una apertura con sabor a celebración

La inauguración fue todo un acontecimiento: un evento exclusivo que reunió a algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional de la talla de la actriz Vanessa Romero, Grace Villareal o Rodri Castro, entre muchos otros, en una noche donde el café, la cultura y la comunidad fueron los protagonistas. Starbucks Bernabéu no es solo una tienda: es una experiencia única que marcará un antes y un después en la forma de disfrutar el café en España.