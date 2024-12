El regalo de esta Navidad es este sérum español que reduce las arrugas en un mes

Estas Navidades el árbol lo corona el Serum Origin, un sérum antiarrugas que lo fabrica y envasa Sibari Republic íntegramente en España. Se ha convertido en uno de los productos más buscados otro año más por su altísima efectividad reduciendo arrugas y mejorando la hidratación. Y lo mejor de todo es que además de que estudios clínicos realizados por dermatólogos han demostrado que actúa en menos de un mes, gusta tanto a mujeres como a hombres por su textura ligera y no contener perfume. Esto lo convierte en un regalo ideal para aquellos que quieren sorprender a sus seres queridos con un producto que sirva tanto para cuidar de su salud como para que se vean mejor. Además, y sólo por cinco días, este producto costará sólo 57,5 euros cuando su precio habitual es de 115 euros con el cupón OK50 en su web.

Es un producto de lujo que se fabrica de una forma muy especial y bajo el estricto control de un preparadísimo equipo científico para conseguir que sea tan efectivo como lo es. De hecho, como decíamos al comienzo, estudios clínicos realizados por laboratorios independientes han demostrado que, en 28 días, consigue reducir el 58% de las arrugas, el 48% de su longitud y actúa disminuyendo el 11% de los surcos y arrugas profundas. Por si esto fuera poco, los usuarios que lo han utilizado, desde la primera aplicación, notan que la piel restaura su hidratación y jugosidad, haciendo que la piel se vea mucho más sana, joven y rellena.

No es magia, es ciencia. Así es el eslogan de esta firma española y es que, aunque el sérum actúe como si de magia se tratara, no lo es. La clave es una fórmula exclusiva que trabaja en diferentes capas de la piel: «Llevamos más de 10 años investigando en el campo del ácido hialurónico. Esto no se ha permitido crear una fórmula que no sólo actúa en la superficie de la piel, sino que llega mucho más en profundidad haciendo que la piel se rellene desde dentro y las arrugas se difuminen», explica Raúl Pérez, el madrileño que está tras los fogones del laboratorio dirigiendo como director científico.

Sibari Republic es una marca diferente con mucha personalidad. Año tras año han sorprendido a su público gracias a las largas colas que se forman en el exterior de sus famosísimas tiendas efímeras que han recorrido toda la península. Productos como el Serum Origin, gustan tanto, que días previos a Navidad, la gente ha llegado a esperar colas de hasta dos horas para conseguirlo.

Este año, a pesar de no haber abierto su espera tienda efímera en Madrid, ha abierto en otros puntos de España, como en: Oviedo, Logroño o incluso Pamplona y San Sebastián, donde volvieron a romper stock una vez más, viéndose obligados a cerrar antes de tiempo. Este año, no han querido dejar a nadie sin el esperado regalo de Navidad, y por ello, ofrecen un descuento del 50% que es canjeable a través de su web aplicando el código: OK50 que sólo estará disponible hasta el 15 de diciembre.

Como novedad, además, han preparado un set especial con dos de los productos más vendidos para aquellas personas que no tienen claro que regalar estas Navidades. Este set de regalo contiene un Serum Origin y el contorno de ojos antifatiga (Anti-fatigue Eye Contour), que además de rellenar las arrugas, también descongestiona la zona de las bolsas y mejora su textura. Todo ello, viene envuelto dentro de un precioso neceser de terciopelo muy elegante, que viene de regalo y hace dos productos esenciales un regalo ideal tanto para mujeres como para hombres. Este pack exclusivo pasará de costar 191 euros a 95,5 euros (con el código OK50), sin duda un enorme descuento para estos productos de alta cosmética que cuidan de la salud del órgano más grande del cuerpo.

Con sello España

Sibari Republic es una marca española que nace dentro de la cooperativa de Científicos i+Med. Una empresa farmaceútica que apuesta por mantener el talento local en casa. Su apuesta por poner la ciencia como motor de negocio, ha hecho que españoles que hayan estudiado alguna especialidad relacionada con las ciencias de la salud tenga la oportunidad de seguir su carrera profesional, ya sea en investigación, así como en otra de las ramas más técnicas en España. Actualmente, esta empresa con sede en Álava ya da trabajo a más de 160 personas, de las cuales más de un tercio tiene un doctorado.

Gracias a esta apuesta tan importante por realzar el ingenio y aptitudes de los españoles, está empresa suma ya seis patentes, y cuenta con un amplio catálogo de productos entre los cuales podemos encontrar inyectables de traumatología y oftalmología, productos oncológicos, ginecológicos y dermatológicos supereficaces, como lo son los de Sibari Republic.

No perdáis la oportunidad de comprar estos productos que tan efectivos son y tanto e impacto tienen en la economía del país y comprarlos antes del 15 de diciembre, ya que el cupón caducará y no se podrán encontrar al 50% de descuento. Podéis visitar su tienda online sibarirepublic.com y aplicar el cupón: OK50.