La nevera de belleza o nevera de cosméticos una de las herramientas que se supone que mejoran nuestra rutina de cuidado de la piel. Pero ¿son realmente imprescindibles? Algunas de ellas superan incluso los 100 euros y de ahí que muchas personas se planteen si merecen o no la pena.

Nevera de cosméticos: ¿Son realmente necesarias?

Cuando invertimos nuestro dinero en productos de belleza , queremos aprovecharlos al máximo. Y si pensábamos que guardar nuestros cosméticos en un lugar seco y sombreado era suficiente para garantizar su estabilidad, una nueva herramienta nos hace cuestionar todos nuestros hábitos: la nevera de cosméticos.

Pero, ¿realmente vale su peso en oro teniendo en cuenta que aunque existen modelos «low cost», otros llegan a costarnos entre 60 y 100 euros?

Las ventajas de la nevera de cosméticos

Creada inicialmente para mantener los cosméticos a la temperatura adecuada , la nevera de belleza en realidad no es un invento tan insignificante. Porque aunque las fórmulas de los productos de belleza están diseñadas para permanecer estables siempre que no estén expuestas a calor o frío extremos, sus ingredientes activos pueden apreciar que se mantengan frescos.

Este es el caso, por ejemplo, de la vitamina C y los retinoides que son sensibles a la luz y al calor.

Si eres fan de los productos naturales, sabes que a pesar de la presencia de ciertos conservantes, estos cosméticos pueden ser más sensibles a los cambios de temperatura . Es por eso que colocarlos en una pequeña nevera puede ayudar a conservarlos por más tiempo.

View this post on Instagram Una publicación compartida de The Beauty Fridge™ (@thebeautyfridgeofficial)

Disfruta de un efecto refrescante

Por otro lado, ciertos productos de belleza, como el cuidado del contorno de ojos (para luchar contra las ojeras), las mascarillas, el gel de aloe vera (con propiedades calmantes) y los sérums son más efectivos cuando se aplican fríos sobre la piel.

Gracias a esa aplicación con menos temperatura, conseguimos de hecho que se sume un efecto calmante adicional a las mascarillas faciales, humectantes y cremas, que es especialmente útil cuando se tratan problemas como por ejemplo, la piel irritada.

¿Entonces es imprescindible?

A pesar de estos pocos puntos positivos, ¿resulta un accesorio imprescindible? Bueno … la respuesta es no . Según el dermatólogo de Nueva York Dennis Gross entrevistado por ELLE US , esta herramienta es solo un truco de marketing bien establecido:

«Una nevera de belleza no es necesaria, es un truco de marketing, porque cada vez que se lanza un producto al mercado, debe someterse a pruebas de estabilidad que demuestren que un producto es estable, que no se descompondrá a temperatura ambiente y no pierde su eficacia incluso cuando se abre. A menos que el fabricante mantenga el producto en un refrigerador o el producto se vendió de manos del minorista en una nevera, no hay razón para usarla. »

La conclusión final

Si bien tener una nevera de cosméticos puede ser útil para las personas que utilizan productos sensibles o formulaciones sin conservantes, no forma parte en absoluto de los accesorios imprescindibles para el buen funcionamiento de una rutina de belleza.

Pero si aún desea invertir en una de estas máquinas, el Dr. Dennis Gross sugiere establecer su temperatura dentro de un rango seguro de 12,8-16,2 ° C. Y en el caso de que todavía desees probar las «lindezas» de aplicar un sérum o un contorno a una temperatura fría, siempre puedes recurrir a reservar un poco de espacio en tu nevera de la cocina. Procura eso sí, que productos y comida no se mezclen (por ejemplo reservando un estante de la puerta para la cosmética) y de este modo te ahorrarás tener que invertir en una nevera especial para tus productos de belleza.