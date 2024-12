Lotus Connected D: enamorados de este reloj inteligente que podemos vincular con nuestro smartphone

El nuevo Connected D, de la reconocida marca relojera LOTUS, nos tiene fascinados. Este reloj conectado con pantalla OLED, además de tener un diseño rotundo y divertido, nos brinda la posibilidad de poder vincularlo con nuestro smartphone, gracias a lo que podemos entrenar, controlar nuestra salud o mandar nuestra ubicación, si lo necesitamos. Perfecto para aquellos que desean estar siempre conectados, sin renunciar al estilo que nos aporta un reloj tradicional.

Se trata de un reloj de verdad, con sus agujas, su esfera, su corona, etc.; pero, además, dotado de tecnología puntera. Con respecto a los aspectos más formales de este Lotus Connected D, debemos destacar que la caja –de 45 mm– es de fibra de carbono, lo que hace que sea muy ligero, y cristal es de zafiro. El conjunto es extremadamente resistente, lo que nos permite usarlo diariamente y en cualquier situación.

Los detalles se cuidan

El diseño de la esfera es como la de un reloj tradicional, con sus números y agujas, pero con el añadido de la pantalla OLED, donde podemos controlar todas las funcionalidades.

Este modelo Lotus Connected D tiene variedad en los colores de la corona, entre los que destacan, por ejemplo, colores bastante atrevidos como el rojo, el amarillo o el naranja; aunque no faltan los clásicos, como el azul, el verde militar o el negro.

Como detalle, además, destacar que los biseles y los pulsadores de la parte lateral también son del mismo color que la corona. Es, por tanto, un modelo donde se cuidan todos los detalles.

Cristal de zafiro y caja de fibra de carbono

El Lotus Connected D es un hito dentro de la marca, ya que se trata de un diseño atemporal combinado con las funcionalidades de los relojes más punteros, desde el punto de vista de la tecnología y la digitalización. Tiene funciones avanzadas para que podamos seguir nuestra actividad física día a día, monitorizas los pasos y las distancias recorridas, así como las calorías que quemamos.

Y no sólo eso. El Lotus Connected D también es el aliado perfecto para todo lo que hagamos. A través de nuestro reloj podemos controlar la música en nuestro móvil, localizar dónde está nuestro coche, mandar una ubicación, así como ver qué tiempo hará, encontrar el teléfono si somos despistados o controlar la cámara para compartir momentos con nuestros amigos.

La tecnología Conneted D permite que nos podamos concentrar en lo que importa, más allá de las pantallas, ya que podemos recibir notificaciones rápidas y discretas en la pantalla OLED integrada, sin distracciones.

Gran autonomía

Nos encanta, además, que tenga gran autonomía cuando hablamos de la batería. Depende del uso que hagamos del reloj, claro, pero es posible que estemos alrededor de 10 días sin tener que cargarlo.

Podemos aprovechar y cargarlo un día a la semana, así por la mañana lo podemos poner en nuestra muñeca y tenerlo a topo de energía para afrontar toda la siguiente semana sin preocuparnos de tener que cargarlo cada día. En el estuche encontramos un cable USB de carga, así como una base para poder ponerlo bien sujeto cuando lo carguemos.

Otra característica de este Lotus Connected D es su compatibilidad con la función IFTTT (If This Then That–, lo que permite automatizar las tareas en el hogar inteligente, como controlar la música, por ejemplo.

Correas divertidas e intercambiables

La pulsera del Lotus Connected D es de caucho, dando al reloj un aspecto ligero y atrevido. Sobre todo, porque las pulseras son combinables, teniendo a disposición de los usuarios diferentes colores: naranja, amarillo, negro, verde botella, azul marino y petróleo, rojo, así como colores más atrevidos como el verde fluorescente o el rosa chicle. Personalmente, estos dos tonos nos encantan, aunque no es necesario optar sólo por un color porque podemos cambiar las correas siempre que queramos.

Este Lotus Connnected D es un modelo que va a encantar a los amantes de los relojes. En la casa relojera han tenido la visión de fusionar a la perfección la relojería más tradicional, ya que si vemos el reloj es de un diseño clásico; y la más alta tecnología. De este modo, consiguen conquistar a un público más amplio.

Es un reloj perfecto para quienes buscan una fusión armoniosa entre estilo y tecnología, haciendo nuestra vida más fácil y sofisticada.