Jennifer Aniston desvela su secreto mejor guardado: la rutina de ejercicios con la que se mantiene

A sus 54 años, Jennifer Aniston sigue siendo un icono de belleza para mucha gente y lo cierto es que se esfuerza mucho para no perder su trono. La famosa actriz de ‘Friends’ sigue una rutina de ejercicios para mantenerse en forma. En una de sus entrevistas reconoció que era una gran amante del mundo de la moda y que también le gustaba cuidarse. Eso sí, dejó claro que lo hacía por elección. No se sentía esclava de ninguna norma, era ella la que había puesto sus propias reglas. En esta misma intervención dejó claro que no era fan de las redes sociales. Entonces, ¿por qué abrió un perfil en Instagram?

Jennifer Aniston es una de las estrellas más queridas de Hollywood. ‘Friends’ le dio mucha popularidad y veinte años después de la cancelación de la serie todavía sigue generando interés. Ha participado en otros proyectos importantes, pero gran parte del público le recuerda por ponerse en la piel de Rachel Green. ¿Cómo ha lorgado Jennifer estar prácticamente igual con el paso de lo años? Tenemos la respuesta y podemos adelantar que hay una gran sorpresa.

El dinero de Jennifer Aniston

El último capítulo de ‘Friends’ se emitió en 2004 y los actores han cambiado mucho, pero Jennifer Aniston se mantiene prácticamente igual. A pesar de que no es una obsesa de la belleza, sí ha invertido parte de su dinero en tratamientos estéticos. En una entrevista reconoció que siempre había sido muy presumida, según sus explicaciones no tiene nada que ver con ser famosa. La cuestión es que ella misma ha admitido que no se siente cómoda con las presiones. Sin embargo, sigue las tendencias y es creadora de muchos movimientos.

“Necesitábamos dejar de decirnos cosas malas a nosotras mismas. Vas a tener 65 años algún día y vas a pensar: me veía genial a los 53”, declaró en la revista ‘Esquire’. El reto de Jennifer es ayudar a las mujeres a sentirse bien y a aceptarse. Normalmente no todo el mundo tiene su capacidad económica, por eso sigue una rutina de ejercicios que se adapta a todos los bolsillos. Independientemente de las veces que haya entrado en quirófano, la artista hace deporte y lleva una alimentación saludable.

Los ejercicios preferidos de la actriz

Sí, los expertos reconocen que la posición económica de Jennifer Aniston le ha ayudado a conservar su figura. Tiene tiempo y dinero para apostar en buenos profesionales que le ayudan en esta tarea, pero ella piensa en todas las mujeres que le siguen. Por ese motivo comparte algunos ejercicios en las redes sociales. Lo primero que ha dejado claro es que es importante cuidar la alimentación. Después recalca que el ejercicio debe ser moderado. Concretamente Jennifer ejercita mucho los brazos, los glúteos y los muslos.

El episodio que cambió todo

Jennifer Anistón, según lo que ha contado, hacía ejercicio para evadirse y para sentirse bien, pero en 2021 sucedió algo que le obligó a guardar reposo. Tuvo una lesión en la espalda y tuvo que modificar su rutina porque el médico le recomendó que no tensara la cuerda más de la cuenta. A partir de ese momento hace Pvolve, una suma de ejercicios cuyo objetivo es esculpir todos los músculos del cuerpo a nivel general, sin centrarse en nada concreto.