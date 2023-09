Esmalte de uñas arruinado, el ‘trucazo’ para arreglarlo sin quitarlo

¿Alguna vez te has encontrado con el esmalte de uñas arruinado pero no tienes tiempo para rehacer la manicura? No te asustes, existe una solución rápida y fácil para arreglarlo sin quitarlo, y que te va a dejar con la boca abierta. Fácil de aplicar, eficaz y con gran resultado.

El «trucazo» para arreglar el esmalte sin eliminarlo

¿A quién no se le ha arruinado el esmalte de uñas en un momento además en el que no se tiene demasiado tiempo? Este es un «inconveniente» particularmente común entre quienes aún se enfocan en la manicura «tradicional».

A menos que se utilicen productos semipermanentes o colados en gel, de hecho, el esmalte tiende naturalmente a presentar algunas imperfecciones con el tiempo, especialmente cuando las uñas están cubiertas con capas particularmente dobles. Da igual que pierda brillo o parezca un poco desconchada, lo único seguro es que existe un truco preciso para que luzca como nueva otra vez: esto es todo lo que tienes que hacer para despedirte en un abrir y cerrar de ojos del esmalte de uñas estropeado y además, en poco tiempo.

Qué se necesita para arreglar un esmalte arruinado

Un esmalte de uñas que pierde brillo con el tiempo, un esmalte de uñas astillado o uno que se estropea incluso antes de secarse: estas son escenas particularmente comunes para todos aquellos que aún hoy dicen no a las manicuras «semipermanentes». A partir de ahora, sin embargo, te puedes despedir de este pequeño inconveniente y lo extraordinario es que solo se necesitan unos segundos para hacerlo. Al aplicar el esmalte de uñas en casa, debes armarte de paciencia, precisión y nervios, sin tener miedo de posibles eventos inesperados. De hecho, para tratar con ellos, simplemente necesitas acetona y un pincel fino.

Cómo aplicar el truco

Cuando notes una marca, un bulto o una mancha en el esmalte de uñas recién aplicado, la solución es pasarle quitaesmalte: al hacerlo, el daño desaparece sin afectar al resto del trabajo, especialmente si usas un capa posterior de producto ya que taparás todo lo que haya quedado del anterior esmalte y también la parte que hayas eliminado con el quitaesmalte.

Si por el contrario el esmalte ya está seco y desconchado, puedes probar a aplicar sobre él primero el esmalte del color de tu nail-art, luego un top coat transparente y luminoso, producto imprescindible para hacer el manicura de larga duración.

¿Y si alguno de estos métodos no funciona del todo? Basta con comprar unas pegatinas y cubrir lo que se haya estropeado con estilo y originalidad.