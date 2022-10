El secador de pelo es un objeto fundamental para el cuidado del cabello de toda mujer u hombre, pero nunca se debe subestimar el secado . Muchos cometen errores y se equivocan al usar el secador de pelo, arriesgándose a arruinar el cabello. Hay que evitar algunos malos hábitos , y también es necesario utilizar un buen peine o cepillo. Conozcamos a continuación, el error que nunca debes cometer con un secador de pelo si no quieres que se te caiga el pelo.

El error a evitar al usar el secador de pelo

Para no encontrar mechones de cabello en las manos, echemos un vistazo a los errores comunes al usar el secador y el cepillado. Antes que nada, debes saber que cuando secas tu cabello, no debe estar demasiado mojado . Antes del secado, por lo tanto, es necesario quitarle esa primera humedad bien , de manera delicada. De esta manera se acelera el proceso, se usa menos el secador de pelo y el cabello no se estresa.

Otro error muy frecuente es acercar demasiado el secador a la cabeza. Este debe permanecer al menos a diez cm de distancia , para no quemar las fibras capilares y el cuero cabelludo. Además, para tener un peinado voluminoso, es necesario secar el cabello boca abajo .

Esta posición es útil tanto para dar volumen al cabello como para no correr el riesgo de quemar el cuero cabelludo. Otro consejo de los peluqueros experimentados es que te tomes tu tiempo . Un secado apresurado implica mucho estrés para el cabello. El cabello, de hecho, debe respirar, especialmente si se somete a un calor fuerte, por lo que es bueno tomar descansos , para no sobrecalentar demasiado la cabeza.

Si el cabello aún está húmedo , es más frágil, por lo que es mejor no pasar la plancha, de lo contrario correrías el riesgo de romperlo, o incluso de hacer que se caiga. Siempre es mejor secarlos por completo . En verano, cuando las temperaturas lo permitan, es buena idea dejar secar el cabello al aire, pasando solo el secador al final para eliminar la humedad.

El secador de pelo es un objeto amigo de las mujeres, pero también de los hombres, pero hay que saber utilizarlo correctamente. Evitar ciertos errores ayuda a mantener el bienestar del cabello y no estresar más la cabeza. Luego combinado con un buen cepillo, preferiblemente de madera para evitar el efecto electrostático, y un buen champú natural, el cabello se mantendrá saludable por mucho tiempo.