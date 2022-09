Dada la vida costosa y el aumento continuo de los precios de cada producto en el mercado, hacer cosméticos completamente naturales directamente en casa no es una mala idea. Los beneficios son muchos con el uso de ingredientes naturales ya que no solo puedes ahorrar dinero sino que además cuidas mejor de tu pelo y este no sufre los efectos de algunos componentes que sí tienen los productos que compramos. En concreto, queremos enseñarte la receta de un acondicionador reparador totalmente natural que te ayudará a lucir un pelo perfecto.

Acondicionador reparador para un pelo perfecto

Hacer productos de belleza en casa no es difícil y ahorra dinero, además es divertido y satisfactorio. Para quienes tienen el cabello debilitado, seco y quebradizo , algo muy común en este período de transición entre una estación y otra, especialmente tras las últimas vacaciones de verano que hemos tenido y que posiblemente nos llevó a recibir muchas horas de sol, esta es una solución excepcional. Esta es la receta para la preparación de un excelente acondicionador natural para devolver brillo, vigor y suavidad al cabello.

Cuando falla la humedad, el cabello puede verse opaco y quebradizo, seco, frágil y llegar incluso a caerse con facilidad. Hay que darle cuerpo y suavidad. ¿Cómo? En primer lugar, puedes tomar suplementos específicos, que mejoran la salud de tu cabello, piel y uñas, y también debes utilizar productos de buena calidad, y entre los mejores tal vez los elaborados con ingredientes naturales sean ahora los más recomendados.

Para revitalizar el cabello seco y debilitado por exposición solar, planchas, tintes, sal, smog u otros agentes atmosféricos, aquí tienes la solución. Sin estresar más el cabello, podemos crear un acondicionador reestructurante utilizando los siguientes ingredientes:

Un par de cucharadas de maicena

Una cucharada de aceite de almendras

Una cucharada de acondicionador común

Una cucharada de miel

Cómo hacer el acondicionador reparador

¿Cómo proceder? Ponemos a hervir un poco de agua en un cazo, cuando hierva apagamos el fuego y vertemos la maicena, mezclando bien hasta que se disuelvan todos los grumos. A continuación añadimos el resto de ingredientes, obteniendo así una mezcla homogénea . En este punto, nuestro acondicionador reparador está listo y solo queda aplicarlo sobre el cabello.

Lo aplicamos como un acondicionador común, después del champú, dejándolo actuar unos minutos, y luego enjuagamos abundantemente. Puedes usarlo una o dos veces por semana, dependiendo del estrés de tu cabello. Los nutrientes de los ingredientes podrán hidratar el cabello, haciéndolo luminoso y vigorizado.