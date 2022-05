Aquí estamos con un día de sol maravilloso y con calor, así que definitivamente ha comenzado la temporada de baño. No nos queda más que esperar: tomamos lo necesario y nos escapamos por fin a la playa, lejos del bullicio y ritmo estresante de las ciudades. Por supuesto, en esto, los que viven en ciudades costeras son más afortunados. Para los que viven en grandes ciudades el camino no es tan inmediato, pero tú también puedes organizar un fin de semana en la playa como debe ser. Descubre ahora los mejores consejos para pasar un día verdaderamente fabuloso en la playa.

Consejos para un día de playa

Con más razón, si el mar no está tan cerca de donde vivimos, es un motivo más para estar seguro de disfrutar al máximo de la experiencia. Especialmente para aquellos que no frecuentan las playas con frecuencia, la experiencia puede parecer francamente aburrida. Normal: todo es aburrido si no sabemos qué hacer.

¡Así que aquí hay una lista de buenas ideas para pasar un fin de semana o un día en la playa realmente increíble!.

En primer lugar, sobre todo si no te gustan especialmente las aglomeraciones, tendrás que elegir una playa poco conocida; opta entonces por playas pequeñas, quizás accesibles solo por mar. Averigüa si hay bares o restaurantes en el lugar para almorzar: por lo general, en todas las playas podemos encontrarlos o de hecho, siempre habrá algún «chiringuito», pero en el caso de que no los encuentres o que no te apetezca gastar de más, puedes optar por llevar algo de casa: en ese caso, tenga cuidado de no ensuciarte y comer solo en lugares donde sea posible hacerlo. En principio en la playa puedes hacerlo, pero debes asegurarte que no haya un cartel en el que se prohíba hacerlo.

Vístete y equípate de manera apropiada: zapatos de playa, una gorra o un sombrero de paja si tienes miedo de sufrir una insolación. También puedes llevar un difusor en spray para humedecer tu piel. Por otro lado, no te olvides nunca del protector solar. Bebe con frecuencia, y asegúrate de no perderte el agua.

Puedes, si eres del tipo sociable, tener una charla con el vecino, o vecinos de sombrilla. Si os parecen personas sociables, podéis proponer jugar a pelota o también echar una partida de cartas, así que no te olvides de la baraja.

Otros juegos que te puedes llevar a la playa: las raquetas, el ajedrez y como no, un altavoz por si te apetece organizar un poco de ejercicio o de baile con quien vayas a la playa, especialmente si vas acompañado de niños.