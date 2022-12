Cómo vestir bien estas navidades es una de las preguntas más frecuentes a estas alturas del calendario. Para no equivocarse y lucir siempre la prenda adecuada en las cenas de familia y de empresa recurrimos a un profesional de la imagen, Roberto Sánchez, para que nos despeje las dudas.

-¿Qué ropa hay que ponerse en nochebuena o fin de año para no meter la pata? ¿Cómo vestir bien estas navidades?

-La respuesta es similar a cuando alguien me pregunta qué ponerse para una boda puesto que son eventos muy puntuales. Algo con lo que te sientas cómodo y que cuando te mires en el espejo realmente te guste. Para eventos especiales tendemos a utilizar looks o prendas a las cuales no estamos habituados y esto las demás personas lo perciben principalmente porque estamos inseguros.

Así que partiendo de la base que son los días perfectos para brillar, para cometer algún exceso estilístico o para atrevernos con un outfit para el cual durante el resto del año no encontramos el momento adecuado para usarlo, optar por look con el cual te veas radiante y espectacular para disfrutar de ambas noches con una gran sonrisa. Es muy importante no olvidar el poder que tienen los accesorios y complementos para elevar cualquier look, de manera que tanto las señoras como los caballeros debemos seleccionarlos de forma minuciosa ya que serán el broche de oro y pueden convertir una combinación básica en un outfit espectacular.

-¿Porqué su libro, ‘Tu mejor versión’, es un regalo imprescindible estas navidades? ¿Enseña a vestir bien supongo?

-Es un regalo perfecto para navidades o reyes puesto que con la llegada del nuevo año todos tenemos propósitos y aprender a gestionar nuestra imagen es sin duda un objetivo muy interesante. En el libro describo de una forma muy sencilla el proceso de asesoría de imagen que debemos llevar a cabo paso a paso, para salir de donde estamos ( a nivel imagen) y llegar al punto en el cual nos gustaría estar. Si en muchas ocasiones estás frente a tu armario lleno de ropa y dices la temida frase de “No tengo nada que ponerme”, tienes la sensación de ir siempre igual, gastas y gastas en ropa pero es siempre más de lo mismo, sabes que tu imagen es importante tanto a nivel profesional o personal pero no sabes por dónde empezar, este libro es perfecto para ti. Para saber vestir bien.

No importa que no sepas nada de moda, la edad que tengas, tu profesión o cualquier otro detalle puesto que es muy sencillo de leer y te aportará motivación y un punto de partida para que mismo puedas avanzar en la gestión de tu imagen. Además encontrarás en el una listado de excusas que solemos ponernos para no llevar a cabo nuestra actualización de imagen , pero no te preocupes porque como las he oído tantas veces las voy desmontado una por una para que sigues adelante con ganas y motivación.

-¿Qué es lo más difícil de su trabajo?

-Aportar valor añadido a la imagen personal y profesional de mis clientes es uno de los puntos más complicados. Esto es debido a que para conseguir una actualización de imagen debemos salir de nuestra zona de confort y eso siempre implica romper los patrones mentales antiguos que tenemos, cosa nada fácil pero sí posible. Cuando veo el potencial que tiene un cliente llevando a cabo unos pequeños cambios y probando nuevas opciones, siempre trato de mostrárselo puesto que una vez que nos acostumbrados al cambio se convierte en algo normal y de repente ya hemos avanzando un pasito más en lo que a nuestra imagen se refiere.

Son cambios sutiles ( normalmente) como, por ejemplo, cambiar el tipo de corte de un pantalón, utilizar determinados colores o combinar prendas de una forma determinada. Pero estos pueden significar un impacto muy interesante en la imagen de la persona que los lleva a cabo. Dejar a un lado el ‘es que yo siempre… o a mi nunca me ha gustado…’ es lo más complicado, pero una vez que abrimos la mente a nuevas opciones relacionadas con la imagen empieza lo interesante del proceso de asesoría de imagen.

-¿Qué es lo más satisfactorio de su trabajo?

-Ver cómo los clientes van aprendiendo y evolucionando a media que pasa que el tiempo. En ocasiones me llaman o escriben al cabo de un tiempo para contarme que su entorno les ha dado la enhorabuena por el cambio que han llevado a cabo y ver lo felices que están me produce mucha alegría. Además es maravilloso comprobar cómo lo que antes era tedioso, como por ejemplo vestirse para un evento, ahora se ha convertido en algo sencillo y motivo de alegría porque tienen no una sino siempre varias opciones.

-¿Usted va siempre impecable por obligación, por su profesión?

-Pues sinceramente por ninguna de las dos, ya que para mí gestionar y cuidar mi imagen es parte del día a día y lo tengo interiorizado desde hace muchos años (antes incluso de dedicarme a la asesoría de imagen). De hecho disfruto mucho organizando mi ropa, planificando las compras, creando looks y dedicándole tiempo a todo lo relacionado con todo lo relacionado tanto con mi imagen personal como profesional. La verdad que me siento muy afortunado por haber encontrado encontrado en mi profesión mi propósito de vida y poder disfrutar ayudando a los demás a conseguir la imagen con la cual se sienten identificados.

-¿La elegancia se aprende? ¿Se aprende a vestir bien?

-Por supuesto que si, se puede aprender todo en esta vida y la elegancia también. Nadie nos ha enseñando a gestionar nuestra imagen, a vestirnos acorde a nuestro estilo o incluso a definirlo. Todo lo que sabemos lo hemos ido aprendido en modo autodidacta o bien a través del ensayo error. Por tanto la elegancia es una faceta de nuestra personalidad la cual podemos crear, definir e ir evolucionando en ella con el paso del tiempo.

-¿Porqué es usted asesor de imagen?

-Porque es una profesión que aúna varias de mis pasiones como es el trato con las personas, poder mostrarles cómo gestionando y planificando su imagen pueden mejorar muchos otros aspectos de su vida y por supuesto por la parte moda ya que me ha fascinado desde que tengo uso de razón.

Vestir bien ya no es un problema. Sánchez acaba de publicar un libro de ayuda para lucir siempre la mejor versión de uno mismo. Una guía práctica para conseguir el cambio de imagen deseado y desarrollar tus fortalezas. «Cuando nos presentamos ante una persona por primera vez, durante los primeros 7-11 segundos va a hacerse una idea de quién somos y qué podemos aportarle. La llamada ‘primera impresión’ es importantísima: la persona que tenemos frente a nosotros nos va a mirar siempre a través del filtro que ha creado basándose en ella. La carta de presentación que se genera durante este corto espacio de tiempo puede ser tu mayor seguro hacia el éxito o bien un empujón importante hacia el abismo del fracaso», explica el autor.

«Es importante aprender, por ejemplo, a comprar ropa de forma efectiva, incluso cuando dispones de poco tiempo. O a tener las claves para responder a la eterna pregunta frente al armario: ‘¿qué me pongo?’. En Tu mejor versión, el asesor de imagen Roberto Sánchez nos ayuda a conseguir proyectar la imagen de la persona que queremos ser y a dar el primer paso para conseguir nuestra mejor versión», concluye. Trucos y consejos muy interesantes para vestir bien.