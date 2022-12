Llegan las fiestas navideñas otro año más sin que los medios de comunicación puedan informar con fiabilidad cómo va a pasar estos días la Familia Real, es decir, los Reyes Felipe, Letizia, la princesa de Asturias, la infanta Sofía y la Reina Sofía, ni tampoco las infantas Elena y Cristina y sus respectivos hijos. Lo único que sí sabemos es que el Rey Juan Carlos no va a regresar a Madrid para celebrar la Nochebuena y el día de Navidad en su país, a pesar de la actitud de discreción y silencio que ha mantenido en los meses posteriores a su primera visita a territorio español que tanto enojó al actual Jefe del Estado y a otros miembros de la Familia Real y de la Casa de S.M. el Rey. También hemos podido saber por fuentes oficiosas del Palacio de la Zarzuela que las infantas Elena y Cristina fueron a pasar unos días con su padre, el Rey don Juan Carlos, que sigue en su destierro de Abu Dabi, durante el puente de la Constitución, pero que su intención por el momento no pasa por volver a visitarle durante estos días navideños ni tampoco el día 5 de enero de 2023, fecha del 85 cumpleaños del monarca emérito.

El silencio sobre la celebración de estas fiestas es total por parte de los responsables del departamento de comunicación de la Casa y su justificación para mantenerlo es la de siempre: no comentan esos asuntos porque pertenecen al ámbito privado de la Familia Real. Ese silencio da lugar, por supuesto, y ellos no pueden ignorarlo, a la especulación de los informadores que se ven presionados por sus redactores jefes o directores para que investiguen y averigüen donde van a cenar el día 24 los Reyes actuales, que va a pasar con la reina Sofía, puesto que está sola en Zarzuela con su hermana la princesa Irene, que va a hacer doña Cristina y sus cuatro hijos este primer año de separación de Iñaki Urdangarin, donde festejará la Nochebuena doña Elena y sus hijos Felipe y Victoria…

En fin, todo son incógnitas para algo que es meridianamente claro en la mayoría de las otras Casas Reales europeas que, no sólo comunican como van a celebrar las navidades, sino que incluso algunas pasan fotos de familia rodeados de hijos y nietos. Pero conviene aclarar aquí para que no haya malas interpretaciones que el interés de los medios informativos no es producto de una curiosidad malsana ni movida por un afán de inmiscuirse en la intimidad de sus vidas. Lo que mueve a los reporteros, a la mayoría de ellos que tratan de hacer su trabajo de forma digna y profesional, es el interés por unas personas que son públicas, que se dedican y entregan a diario al servicio de la ciudadanía. Y que al igual que cualquier persona pregunta a amigos y familiares cómo y dónde van a pasar estas fiestas de Navidad, a los periodistas también les gustaría saber de qué manera van a celebrar esos días los que tienen por labor permanente la representación de España y de los españoles. Sería un ejercicio de esa transparencia que no acaba de ser adoptada del todo por la institución de la monarquía.